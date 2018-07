Il "Piano B" di Savona sull'euro e i ragazzi salvati in Thailandia : DALL'ITALIA “Dobbiamo essere pronti a tutto, sull’euro”, dice Paolo Savona. Il ministro degli Affari europei, durante un’audizione in Parlamento, torna a parlare del suo “Piano B”: “Potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienz

Savona su euro e 'Piano B' : "Dobbiamo esser pronti a tutto". Incontrerà Draghi : L'assenza di pieni poteri della Bce sul cambio causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che accadono fuori dall'...

'Dobbiamo prepararci al cigno nero'. Savona è tornato a parlare di Euro e Piano B : Potrebbe avvenire come un caso inatteso, e potrebbe colpire l'economia italiana. Per questo, spiega, che è necessario prepararsi a gestire quello che non è la normalità della nostra esperienza, la ...

FINANZA/ Il Piano di Savona per la rivoluzione dell'Italia : Giovedì si è riunito il Comitato interministeriale per gli Affari europei, presieduto da Paolo Savona, che ha preso un'importante decisione. Ce ne parla GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:00:00 GMT)DIETRO IL VERTICE UE/ Usa e Italia preparano un'altra Europa, di G. SapelliSPY FINANZA/ La poltrona Ue che la Germania vuol togliere all'Italia, di M. Bottarelli

Ecco la vera storia del 'Piano B' attribuito dal ministro Savona : Tanto si nè parlato di quel benedetto piano B per l'uscita dall'euro. Quello che, secondo la vulgata maggioritaria, sarebbe stato ideato dal professor Paolo Savona, oggi ministro degli Affari Europei, ma ieri candidato - poi rigettato - per la poltrona di via XX Settembre. Ora che all'Economia siede tranquillo Giovanni Tria, emerge un'altra "verità" sul piano d'uscita dalla moneta unica. A spiegarne la nascita sono Fabio Dragoni e Antonio Maria ...

Il Piano Savona e la Costituzione più bella del mondo : I numeri che contraddistinguono gli articoli della Costituzione nei bar e sui social network hanno sostituito i numeri sulle maglie della Nazionale tristemente sprofondata nella serie B mondiale. Ora che il nuovo governo si è finalmente messo in moto, in vista delle prossime intense disquisizioni, vorrei ripassare qualche rudimento di diritto costituzionale. A tal proposito da questo piccolo spazio rivolgo una domanda agli eminenti ...

Governo - Savona parla per la prima volta : “Non sono un appestato. Euro? Indispensabile. Non esiste Piano B” : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, ha parlato per la prima volta dal caso che bloccò la partenza del Governo M5s-Lega ai giornalisti della stampa estera. “L’euro non solo ha aspetti positivi, ma è anche Indispensabile. Non so come dirvelo, non voglio l’uscita dalla moneta unica e non esiste nessun piano B” ha detto Savona. L'articolo Governo, Savona parla per la prima volta: “Non sono un appestato. Euro? ...

Savona : euro indispensabile - no Piano B : 23.02 "Non esiste nessun piano B e non ho mai proposto di uscire dall'euro". Lo sottolinea il ministro per gli Affari europei, Savona, alla presentazione della sua autobiografia alla stampa estera. "L'euro, non ha solo aspetti positivi, ma indispensabili. Se vuoi un mercato unico, devi avere una moneta unica", ma "la costruzione è limitata e va perfezionata", aggiunge. E ipotizza per la Bce uno statuto simile a quello della Fed. Poi precisa: ...

