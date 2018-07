Il nuovo video dietro le quinte di Ride 3 mostra in esclusiva una delle piste più

Furia protagonista del nuovo video gameplay di Darksiders 3 : Nella giornata di ieri è finalmente arrivato il tanto atteso annuncio della data di lancio di Darksiders 3. Per l'occasione sono state svelate anche informazioni sulla Darksiders III Collector's Edition e sulla Darksiders III Apocalypse Edition.Il gioco di THQ Nordic e Gunfire Games arriverà tra qualche mese, a novembre, ma grazie a IGN possiamo ammirare Furia in azione già oggi. Come saprete, in Darksiders 3 vestiremo i panni di Furia, l'unico ...

The Vamps : è uscito il video del nuovo singolo “Just My Type” : <3 The post The Vamps: è uscito il video del nuovo singolo “Just My Type” appeared first on News Mtv Italia.

Antstream è un nuovo servizio in stile Netflix per lo streaming dei videogiochi retro : Una opinione molto popolare di questi tempi è che lo streaming sarà il futuro dei videogiochi, ma fino a questo momento nessuno era mai arrivato a ipotizzare che lo streaming potesse essere il futuro del passato dei videogiochi. Nella giornata di oggi è stato presentato ufficialmente Antstream, un servizio ad abbonamento che permetterà agli utenti di riprodurre una moltitudine di videogiochi retro su PC, TV e dispositivi mobile.Come riporta ...

Zayn Malik canta Elvis Presley - video della cover R&B di Can’t Help Falling in Love aspettando il nuovo album : Zayn Malik canta Elvis Presley in una cover di uno dei suoi brani più iconici: l'ex One Direction ha inciso la sua versione di Can't Help Falling in Love, che dal 1961 ad oggi è stato reinterpretato in molti modi diversi dopo il grande successo raggiunto con l'interpretazione del rocker. Malik ha provato a dare la sua impronta ad un classico amato da tante generazioni, vestendo il brano di una dimensione R&B con un nuovo arrangiamento, ...

Il nuovo video di Star Citizen ci offre un assaggio dell'Alpha 3.3 : L'Alpha 3.2 di Star Citizen è appena stata rilasciata ai sostenitori dell'ambizioso progetto, ma lo sviluppatore Cloud Imperium Games sta già guardano al prossimo aggiornamento.Come riporta Dualshockers, l'Alpha 3.3 sarà una release molto grande ed è prevista per settembre, con tutta una serie di novità relative all'implementazione di nuovi sistemi e tecnologie.Per dare ai giocatori un piccolo assaggio della prossima versione, il team di ...

Karius tenta di dimenticare le “papere” di Real-Liverpool ma un VIDEO lo incastra di nuovo… : Karius beccato nuovamente a commettere errori abbastanza inusuali per un portiere del suo livello, un VIDEO lo incastra Karius è stato uno dei protagonisti, in negativo, della finale di Champions League tra il suo Liverpool ed il Real Madrid. Qualche “papera” di troppo ha condizionato l’esito dell’incontro ed anche i giorni successivi nei quali Karius è stato letteralmente massacrato. Da pochi giorni è partita la ...

FIFA18 : la Juve in cerca del nuovo fenomeno dei videogiochi : ...È ancora presto per parlare di un vero e proprio ingresso nella scena competitiva del titolo esport targato Electronic Arts ma rappresenta pur sempre un'occasione per la Juventus per testare il mondo ...

Xiaomi Mi Max 3 si mostra in un nuovo video - ancora conferme per le specifiche tecniche : Lo Xiaomi Mi Max 3 è comparso in un nuovo video! Il prossimo phablet cinese era già stato avvistato in un primo video […] L'articolo Xiaomi Mi Max 3 si mostra in un nuovo video, ancora conferme per le specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Il video di Io mi innamoro ancora di Ermal Meta celebra l’amore universale : clip del nuovo singolo : I colori dell'amore nel video di Io mi innamoro ancora di Ermal Meta, nuovo singolo estratto da Non abbiamo armi. Nella clip ufficiale per il nuovo brano in radio, l'artista di Fier ha voluto raccontare il sentimento più importante in tutte le sue sfaccettature. La canzone contenuta in Non abbiamo armi è quindi rivolta a ogni tipo di sentimento, che sia il primo amore o quello per la prima auto. Non ci sono limitazioni: è tutto un mondo a ...

Jovanotti - è uscito il video del nuovo singolo “Viva la libertà” : VIVA! The post Jovanotti, è uscito il video del nuovo singolo “Viva la libertà” appeared first on News Mtv Italia.

Kylian Mbappé - Mondiali 2018/ Video Uruguay Francia - il giovane attaccante nuovo Re a suon di gol? : Kylian Mbappé gioca i quarti di finale dei Mondiali 2018 con la sua Francia: l'avversario è l'Uruguay, il giovane attaccante del Psg arriva dalla doppietta realizzata contro l'Argentina(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:43:00 GMT)

I The Kolors presentano Come le onde in Piazza del Popolo - nuovo singolo con J-Ax dal 6 luglio (video) : I The Kolors presentano Come le onde in Piazza del Popolo alla vigilia dell'uscita in radio del brano con la collaborazione di J-Ax. Il brano rappresenta quindi un ritorno all'italiano dopo il debutto in Frida (Mai, Mai, Mai) del Festival di Sanremo 2018. Il gruppo si è presentato sul palco con la consueta energia, quella alla quale ci hanno abituati in questi anni di carriera esplosi con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che ...

Video dei Thegiornalisti in Felicità puttana - il nuovo tormentone estivo di Tommaso Paradiso in piazza del Popolo : L'esibizione dei Thegiornalisti in Felicità puttana ha portato in piazza del Popolo a Roma, nella prima serata del Wind Summer Festival, quello che resterà uno dei tormentoni più riusciti di questa stagione estiva con i suoi iconici versi (dal "vocale di dieci minuti" allo stesso titolo della canzone). Da quando è stato rilasciato lo scorso maggio, il brano del gruppo formato da Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si è ...

Vento d’estate in Italiana di J-Ax e Fedez al Summer Festival - di nuovo insieme dopo San Siro (video) : J-Ax e Fedez al Summer Festival ci regalano una delle ultime esibizioni del progetto congiunto che hanno concluso allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso. Annunciato lo stop del progetto a due voci, i due artisti sono ora pronti a tornare alle loro carriere da solisti con i rispettivi dischi in uscita prossimamente e un tour - per Ax - già composto da 5 date al Fabrique di Milano per i suoi primi 50 anni di carriera. Il successo ...