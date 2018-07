Il numero di morti nelle alluvioni in Giappone è salito a 156

GIAPPONE - 85 MORTI PER MALTEMPO/ Video - si aggrava il numero dei deceduti : MALTEMPO in GIAPPONE, Video, 76 MORTI, 92 dispersi, 4.7 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio. Non migliora la situazione in oriente, dove la pioggia non cessa(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:42:00 GMT)

Giappone - maltempo e inondazioni/ Video - aumenta il numero delle vittime : 51 morti e 48 dispersi : maltempo in Giappone Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Virus Nipah : numerosi morti in India - si teme un’epidemia : Sarebbero almeno 9 le vittime in Kerala causate dal Virus Nipah, di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una delle 8 malattie più pericolose emergenti nel pianeta. Il ministro della Sanità del Kerala ha dichiarato di avere l’intervento del governo centrale per scongiurare una possibile epidemia. Il Virus Nipah è catalogato come Virus RNA (a singolo filamento negativo) ...

Piogge torrenziali - crolla diga in Kenya : sale a 44 il numero dei morti : Si è aggravato il bilancio delle persone morte per il crollo di una diga in Kenya: le vittime sono 44 (tra questi 20 bambini) e proseguono le ricerche di sopravvissuti. I dispersi dovrebbero essere ancora 40. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì presso la diga di Salai, vicino a Nakuru, a circa 160 km nord dalla capitale. La diga veniva utilizzata per irrigare le fattorie ed era circondata da abitazioni di lavoratori ...

Istat : nel 2061 il numero dei morti in Italia sarà il doppio di quello dei neonati : La popolazione Italiana è destinata a ridursi in maniera significativa nei prossimi 50 anni. Da un lato si assisterà a una progressiva riduzione numerica delle donne in età feconda, dall'altro a popolazioni in età anziana sempre più ampie

VS : tragedia Arolla - sale a 7 numero morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve