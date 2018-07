Il Napoli di Ancelotti arriva a Dimaro | Il Mattino dei tifosi nel ritiro azzurro

Napoli - Ancelotti : 'Sono qui per vincere - non nascondiamoci!' : Il tecnico, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport , avrebbe anche lanciato un segnale chiaro e forte al gruppo: ' Sono qui per vincere qualcosa di importante, inutile nascondersi! '.

Napoli - Ancelotti pronto ad un sacrificio importante per Benzema : La Gazzetta dello Sport descrive la possibilità di un approdo di Karim Benzema al Napoli di Ancelotti : 'Dovesse poi arrivare la ciliegina sulla torta, vale a dire Benzema, allora Carletto sarebbe ancora più felice. ...

Napoli - Ancelotti ai suoi : 'Possiamo vincere' : La Gazzetta dello Sport svela il contenuto del discorso che Carlo Ancelotti ha tenuto ieri a pranzo, nel primo giorno di raduno del Napoli , spiegando ai calciatori di essere convinto di poter vincere qualcosa di ...

Napoli - ecco lo staff di Ancelotti : famiglia e allenamenti meno lunghi : Inviato a Dimaro-Folgarida Un Ancelotti c'è anche nello staff tecnico: è Davide, il figlio di Carlo, che sarà il secondo allenatore e coordinerà i collaboratori che comporranno il gruppo di lavoro che ...

Ritiro Napoli/ Gli azzurri di Carlo Ancelotti arrivano a Dimaro : programma e amichevoli dei prossimi giorni : Ritiro Napoli: oggi 10 luglio 2018 gli azzurri di Carlo Ancelotti si ritrovano a Dimaro per preparare la prossima stagione 2018-2019. Ecco il programma completo.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 05:18:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

Dimaro : domani arriva il Napoli - mercoledì la conferenza di Ancelotti. Il programma completo del ritiro : Sul piano degli spettacoli il programma prevede: il Cabaret di Made in Sud , lunedì 16 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, , lo spettacolo Luciano Maci, ...

Napoli - via al raduno : inizia ufficialmente l'era Ancelotti : inizia l'era di Carlo Ancelotti al Napoli. Si è aperta ufficialmente la stagione 2018/19 per il club azzurro, i cui tesserati si sono radunati nella mattinata di lunedì presso l'Hotel Vesuvio, sul ...

Napoli : pizza dedicata ad Ancelotti - Chef dedica ricetta al nuovo allenatore : Sarà una pizza dedicata ad accogliere domani Carlo Ancelotti a Napoli, per il raduno della squadra partenopeo. Al nuovo allenatore degli azzurri, infatti, il pizzaiolo Salvatore Urzitelli ha dedicato una nuova ricetta che sarà servita nella sua pizzeria nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. La pizza ha una forma rettangolare, quasi a voler simboleggiare la strada che Ancelotti ha davanti nel far realizzare i sogni dei tifosi, ed è ...

Napoli : domani via al raduno - inizia l’era Ancelotti : Parte domani mattina sul lungomare davanti a Castel dell’Ovo la stagione del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri si radunano alle 8.30 all’Hotel Vesuvio per organizzare poi la partenza verso il ritiro di Dimaro Folgarida. Il consueto raduno a Castel Volturno è stato spostato perché al centro tecnico sono in corso lavori sui tre campi di allenamento, negli uffici, ma anche per la realizzazione di una piscina per il ...

Il Napoli è pronto a ripartire : lunedì il raduno. ADL e Ancelotti tra relax e summit di mercato : La curiosità cresce, la voglia di mettersi alla prova anche. Sicuramente quella di Carlo Ancelotti, il nuovo allenatore del Napoli chiamato all'impresa che non è riuscita a Maurizio Sarri. E allora ...