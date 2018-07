Il ministro Savona | ' Dobbiamo cambiare l' Europa | rendere più forte l' euro'

Savona e il ‘cigno nero’/ Enigma del ministro : “Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall’Euro” : Paolo Savona e il "cigno nero": l'Enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Il ministro Savona : 'Dobbiano cambiare l'Europa : rendere più forte l'euro' : Vi è necessità di 'una stretta connessione tra architettura istituzionale dell'Ue e politiche di crescita se si vuole che l'euro sopravviva'. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona ...

ministro Savona e l’uscita dall’euro : “Bisogna essere pronti a ogni evento - potrebbero essere altri a decidere” : È necessario “essere pronti ad ogni evento”, anche all’uscita dell’euro, e lo insegna “una delle case che ho frequentato, la Banca d’Italia“. Parola del Ministro per gli Affari europei Paolo Savona, che ha parlato in audizione alle commissioni di Camera e Senato che si occupano di politiche Ue. Una posizione, quella dell’economista, che non rappresenta una sorpresa, anzi: si ricorderà che un mese e mezzo fa ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Il ministro Savona : 'Dobbiano cambiare l'Europa : rendere più forte l'euro' : Vi è necessità di 'una stretta connessione tra architettura istituzionale dell'Ue e politiche di crescita se si vuole che l'euro sopravviva'. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona ...

Paolo Savona : "Tria terrorizzato di essere il ministro che finisce con la crisi - io sono un po' più libero di agire" : "Mi faccio guidare dal mandato ricevuto che per fortuna è ristretto...se fosse ampliato a tutti gli argomenti che avete segnalato mi troverei in seria difficoltà, difficoltà che passo con tutta la collaborazione dovuta ai miei colleghi di Governo". Doveva essere il ministro dell'Economia, ma le cose sono andate diversamente. Un veto del Quirinale, la mediazione sulla sua nomina agli Affari Esteri. Davanti alle Commissione ...

Il ministro Savona : «Dobbiamo essere pronti a tutto - anche all’uscita dall’euro» : Il ministro avverte: «Sull’Italia c’è il rischio che qualcun altro decida per noi». Alla Bce «pieni poteri sul cambio». Il ministro andrà da Draghi: «Lo statuto Bce uno dei punti fondamentali»

Governo - brusio in Senato mentre parla Savona. Il ministro perde la pazienza e si rivolge a Taverna : “Li richiami” : Durante il suo intervento al Senato, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, spazientito dal brusio ha chiesto alla vicepresidente dell’aula Paola Taverna di richiamare i parlamentari L'articolo Governo, brusio in Senato mentre parla Savona. Il ministro perde la pazienza e si rivolge a Taverna: “Li richiami” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - il ministro Savona dimentica di comunicare il parere sulle risoluzioni delle opposizioni. E Rampelli lo riprende : “parere favorevole alla risoluzione di maggioranza”. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenuto alla Camera dopo l’informativa di Conte, per conto dell’esecutivo. Si è però in un primo tempo dimenticato di comunicare il parere sulle altre risoluzioni: “Contrario a tutte le altre, assicuro che ogni singolo punto sollevato nelle altre risoluzioni sarà oggetto di considerazione a livello dei ...

Usura - archiviata l’inchiesta sul ministro Savona : “Non c’è un dolo diretto” : Nessun eventuale dolo diretto. Per questo motivo la procura di Cagliari ha chiesto di archiviare la posizione di Paolo Savona, accusato di Usura. Una richiesta avallata dal giudice che ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’attuale ministro degli Affari Europei. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, infatti, la gip Emengarda Ferrarese ha accolto l’istanza di archiviazione proposta del pm Emanuele Secchi. I fatti ...

Paolo Savona - scacco matto nel governo : al ministro non resta più niente : La bandiera del prof. Paolo Savona si sta lentamente ammainando sotto i colpi del suo stesso governo. Partito come il nome esplosivo per il ministero dell'Economia, è passato per le forche caudine ...

Ecco la vera storia del 'piano B' attribuito dal ministro Savona : Tanto si nè parlato di quel benedetto piano B per l'uscita dall'euro. Quello che, secondo la vulgata maggioritaria, sarebbe stato ideato dal professor Paolo Savona, oggi ministro degli Affari Europei, ma ieri candidato - poi rigettato - per la poltrona di via XX Settembre. Ora che all'Economia siede tranquillo Giovanni Tria, emerge un'altra "verità" sul piano d'uscita dalla moneta unica. A spiegarne la nascita sono Fabio Dragoni e Antonio Maria ...

ministro Savona : “Euro è indispensabile per il mercato unico - ma va perfezionato” : Il Ministro Savona, alla presentazione del suo libro 'Come un incubo e come un sogno' ha detto: "Una cosa è il mio libro, una cosa è il governo per il quale sono Ministro. Non vedo perché dovrei ritrattare questioni su cui ho riflettuto per anni". Ma ha ribadito: "Non esiste un piano B sull'euro".Continua a leggere

"Aprite i porti" : presidio in piazza Mameli a Savona per dire no alla decisione del ministro Salvini - FOTO e VIDEO - : Tale manifestazione metterà assieme sport, inclusione, iniziativa politica e una cena solidale. Il ricavato verrà erogato a favore di un'associazione di Ventimiglia che si occupa di migranti' ...