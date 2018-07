Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi al Consiglio Nazionale SNPA

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Abruzzo - Parco Costa Teatina : l’assessore Mazzocca sollecita Presidente del Consiglio e Ministro dell’Ambiente : Il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, a cui sono state conferite nuove deleghe tra cui quella relativa alla politica generale e strategica delle aree protette, ha annunciato l’operazione di sollecito che, nelle prossime ore, verrà avviata e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa in merito alla necessità di istituire il Parco della Costa Teatina senza perdere più tempo oltre ai ...

Sergio Costa - Ministro dell’Ambiente : “Le priorità? Terra dei Fuochi e lotta alla corruzione” : Sergio Costa, neo-ministro dell'Ambiente fortemente voluto da Luigi Di Maio nel governo del cambiamento, illustra ai microfoni di Fanpage.it le priorità del suo dicastero: "Messa in sicurezza e bonifica della Terra dei Fuochi e dei Sim, creazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e legge incisiva sulla corruzione per fermare le ecomafie".Continua a leggere

Gasdotto Tap - Ministro dell’Ambiente Costa : “Opera inutile - sarà revisionata”. E sull’Ilva : “Riconversione economica” : Il Gasdotto Tap, visti “i consumi di gas in calo in Italia”, oggi è un’opera “inutile” che verrà “revisionata”, come prevede il contratto di programma del governo M5s-Lega. Il neo ministro dell’Ambiente Sergio Costa non tarda a far sapere quale sarà la sua strategia sul Trans Adriatic Pipeline, il Gasdotto che deve portare il gas dall’Azerbaigian in Italia dal 2020 passando attraverso il mare Adriatico e approdando a Melendugno, nel ...

Giornata dell’Ambiente - il neoMinistro Costa : incentiveremo la riduzione dell’uso della plastica : “Attivero’ ogni possibile programma perche’ nel lungo periodo la produzione dei rifiuti in plastica in Italia venga drasticamente ridotta“: lo ha dichiarato il neo-ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a Repubblica, in occasione e in riferimento alla Giornata dell’Ambiente che si celebra oggi. “Coinvolgero’ gli enti e la societa’ civile: scuole, comitati gruppi di ...

Chi è Sergio Costa - il nuovo Ministro dell’Ambiente del governo M5s-Lega : Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.Continua a leggere