Il ministro Bussetti consegnerà il diploma ai genitori di Martina | la studentessa morta

Forza - ministro Bussetti! Tiri questo calcio di rigore prima di finire in panchina : Ora basta! L’annuncite di Matteo Salvini è solo un’arma di distrazione di massa. Nel giro di 24 giorni di governo si è occupato di tutto facendo non solo il ministro dell’Interno ma anche quello della Salute (vedi le dichiarazioni sui vaccini), dei Trasporti (vedi dichiarazioni su Tav), dell’Istruzione (vedi dichiarazioni su telecamere a scuola) e chi più ne ha più ne metta. Il “giochino” di Salvini pericoloso e perverso è chiaro ormai a tutti. ...

Scuola - prove Invalsi : il ministro Bussetti rilancia : Le prove Invalsi sono uno di quei temi per i quali il corpo docente, e il mondo scolastico in genere, spesso si divide. Molti le considerano non solo inutili ma anche deleterie per gli studenti e per l'approccio alle discipline scolastiche, altri ritengono che non sia un'idea malvagia ma va solo calibrata meglio e resa […]

Scuola - diplomati magistrali : ministro Bussetti ‘Inserita disposizione nel ddl Dignità’ : Il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sulla questione riguardante i diplomati magistrali. Come riportato dall’agenzia di informazione ANSA, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto durante un question time alla Camera dei Deputati, rispondendo ad una interrogazione avente come primo firmatario l’onorevole Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il ministro Bussetti ritiene ...

Vaccini - Grillo-Bussetti “iscrizione scuola con autocertificazione”/ ministro : “sono incinta - sarà vaccinato” : Vaccini, basterà l'autocertificazione per iscrizione a scuola: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Coordinamento Nazionale TFA : lettera aperta al ministro Bussetti : Gentile Ministro, alla Sua nomina il Coordinamento Nazionale TFA Le aveva dato il benvenuto augurandosi, forse anche un po' ingenuamente, che un docente come Lei, che oltretutto aveva anche insegnato nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo, potesse finalmente valorizzare degnamente il percorso selettivo e formativo che ci ha portato al conseguimento dell'abilitazione. Purtroppo, però, dobbiamo […]

Plenaria congelata dal CDM : richiesta di intervento al ministro Bussetti : Vespa, presidente di AnDDL: "5.655 persone godono per una decisione politica. 13mila persone si disperano! E queste sono le colleghe di Gae Infanzia Storiche". Napoli, 3 luglio – "Ieri sera il Consiglio dei ministri ha deciso di "salvare" 5.655 diplomate magistrali che hanno assunto il ruolo su ricorso e firmato un contratto con clausola rescissoria, […]

Scuola : docente di religione scrive al ministro Bussetti (lettera integrale) : Oggetto: Riflessioni sull'esperienza vissuta da insegnante di religione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Gentilissimo Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, Le scrivo perché credo nell'importanza del dialogo con le Istituzioni e perché sento la necessità di condividere con Lei la mia esperienza di insegnante di religione durante l'esame di […]

ministro Bussetti - le suggerisco un metodo : Ministro Bussetti sta rilasciando troppe interviste. Sta rischiando di mettere troppa carne al fuoco. Propongo un metodo meno televisivo, ma più convincente. Ministro Bussetti, troppe dichiarazioni e interviste Ministro Bussetti sta rilasciando molte interviste e/o dichiarazioni. Un docente dovrebbe guadagnare quanto un medico o un magistrato, dalle aule passa il futuro del Paese. Non […]

Scuola - ministro Marco Bussetti : ‘Va restituita autorevolezza agli insegnanti’ : In un’intervista rilasciata alla nota testata ‘Libero Quotidiano’, il nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato di diversi temi riguardanti il mondo scolastico. A proposito della scottante questione riguardante i diplomati magistrali, il neo ministro ha dichiarato: ‘Li ha esclusi una sentenza del Consiglio di Stato, e i verdetti vanno applicati. Però il ministero sta lavorando per perfezionare ...

Scuola - il ministro Bussetti : “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” : Scuola, il ministro Bussetti: “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” Scuola, il ministro Bussetti: “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” Continua a leggere L'articolo Scuola, il ministro Bussetti: “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” proviene da NewsGo.

Delusione dal mondo della scuola - Ricorrenti DS 2011 : "Il ministro Bussetti e il governo non ci ascoltano" : Sono ore di attesa per i Ricorrenti al concorso DS 2011, di Delusione per l'imminente (oggi 27 Giugno) pubblicazione dei 4000 quiz per la prova preselettiva del Concorso DS 2018. A nulla sono serviti, infatti, i numerosi appelli di molti docenti al MIUR e al governo affinchè fosse rimandata la prova preselettiva prevista per il […]

Pensioni scuola - ministro Bussetti : ‘Ricostruzione carriera docenti - avviato tavolo con l’INPS’ : Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha attivato un tavolo di lavoro con l’INPS, con l’obiettivo di semplificare lo scambio dei dati e delle informazioni trar le due istituzioni. ministro Bussetti ‘Dialogo tra Miur e Inps per il riconoscimento del diritto alla pensione’ ‘Ringrazio il Presidente Boeri per la disponibilità manifestata’ – ha spiegato il ...

Ancora appelli al ministro dell'istruzione Marco Bussetti da parte dei Ricorrenti Concorso DS 2011 : E' arrivata in redazione una lettera del Prof. Guido Boncristiani – Ricorrente con prova preselettiva superata del Concorso per Dirigenti Scolastici 2011 Di seguito il testo della lettera inviata al Sig. Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti: "Onorevole Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, poiché è in fase di elaborazione il testo del decreto legge […]

ministro Bussetti - lo chiediamo da 50 anni : porti la musica nelle scuole : Sul Corriere della sera dell’11 giugno scorso Uto Ughi è voluto intervenire nel merito di una lettera aperta dello storico Ernesto Galli della Loggia indirizzata al neo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, quello (per intenderci) che i giornaloni – in luogo del più appropriato “professore di educazione fisica” – hanno più volte definito “maestro di ginnastica” ma che nel frattempo – oltre ad essere ...