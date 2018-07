Il medico di Lampedusa | Non sono più orgoglioso di essere italiano

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) "Mi viene difficile dire oggi didi. Prima mi sentivo, oggi non lo posso dire più". Parole rilasciate attraverso un'intervista dal dottor Pietro Bartolo, conosciuto perildeputato alle prime visite dei migranti che sbarcano sull'isola di.Bartolo è stato intervistato da InBlu Radio, il network radiofonico della Conferenza episcopale italiana. Il contenuto dell'intervista è stato riportato dalla redazione de Il Sismografo. La linea dura del governo con le Ong, quella che sta cercando di debellare anche l'immigrazione clandestina, continua a non piacere a molti. Specie a chi si è sempre occupato d'accoglienza. Nella conversazione trasmessa dalla radio dei vescovi italiani, il dottor Bartolo ha detto che: "Per oltre 25 anni - riferendosi all'Italia - non abbiamo mai messo un filo spinato o un muro. E in questo abbiamo ...