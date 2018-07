Il Mattino tra i tifosi a Dimaro | «CR7 alla Juve? Meglio Ancelotti»

Stress al Mattino : compromette la memoria e la concentrazione : Lo Stress del mattino può compromettere tutta la giornata, mettendo a rischio memoria e concentrazione. Lo dimostra uno studio realizzato dal Center for Healthy Aging della Pennsylvania State University e pubblicato sulla rivista the Journals of Gerontology: Psychological Sciences. Secondo gli esperti alzarsi con “un diavolo per capello” non sarebbe affatto produttivo per salute e lavoro. Lo Stress mattutino infatti aumenta la ...

Mattino 5 - Riccardo Signoretti a Lucia Orlando : 'Ho foto di Filippo con un'altra ragazza' : E' da pochissimi giorni finito il Grande Fratello, ma continuano i molti rumors per quanto riguarda le nuove vite dei protagonisti che hanno preso parte alla 15esima edizione del reality condotto da Barbara D'Urso. Il Grande Fratello si sa, è una vetrina mediatica parecchio importante, motivo per il quale molti concorrenti, nel corso delle edizioni, si sono spesso trovati al centro dei più importanti giornali di gossip italiani. Dopo l'ultima ...

“Ecco le foto”. Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando : lo scoop a Mattino 5. La soffiata sulla coppia del Grande Fratello in diretta dalla Panicucci (Ahia!) : La coppia formata da Filippo Contri e Lucia Orlando è la prima nata nella casa del Grande Fratello. In due settimane i due si sono avvicinati e baciati, mandando su tutte le furie un’altro dei due concorrenti, il pugliese Valerio Lo Grieco. Il motivo è presto detto. Il modello si trovava in nomination proprio con Contri e sarebbe stata la relazione appena iniziata del romano con Lucia a salvarlo dall’eliminazione.-- Appena uscito dalla ...

Lucia Orlando e Filippo Contri/ Lei scopre il tradimento di lui in diretta : la reazione a Mattino 5 : Amore a gonfie vele per Lucia Orlando e Filippo Contri lontano dal Grande Fratello 2018: la coppia di gode la ritrovata quotidianità e si racconta a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Una brutta notizia per Lucia Orlando a Mattino 5 - foto di Filippo con un’altra donna : Filippo Contri è stato avvistato in compagnia di un’altra donna subito dopo l’uscita della casa del Grande Fratello: Lucia Orlando non si scompone al riguardo. Mattino 5, Lucia Orlando non si scompone Nel corso della puntata di oggi di Mattino 5, trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Federica Panicucci, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip “nuovo” ha dato una notizia di gossip bomba riguardante ...

Simone Coccia criticato a Mattino 5 : “È uno stratega” : Mattino Cinque: Simone contestato dopo la puntata del Grande Fratello La seconda parte di Mattino 5 oggi si è aperta con un dibattito su Simone Coccia. Il finalista del Grande Fratello 15 è stato contestato da Floriana Secondi, Vladimir Luxuria e Marco Balestri, ospiti nel salotto di Federica Panicucci. Ieri sera durante la diretta del reality, Barbara d’Urso ha svelato agli altri concorrenti che la prova ricompensa è stata persa a causa ...

Jesto al Mattino : 'Nel nome del padre vado oltre rap e trap' : Il rap, e la trap, lui li frequenta da anni, era il 2012 quando pubblicò in free download una raccolta dal titolo di 'Mamma ho ingoiato l'autotune', destinata ad avere un bis tre anni dopo. Oggi che ...

Grande Fratello - gaffe di Luigi Favoloso durante la finestra di Mattino 5 : «Grande cervello e grande pisello» – Video : GF15 - Luigi Favoloso Proprio non riesce a tenere chiusa la bocca. Luigi Favoloso si è reso protagonista di una nuova e dimenticabile gaffe al grande Fratello 2018, ma come se non bastasse le sue colorite frasi sono state trasmesse involontariamente da Mattino 5, che proprio in quegli istanti si collegava in diretta con la Casa per osservare il risveglio dei concorrenti. Simone Coccia stava facendo la doccia e davanti a lui c’era proprio ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Giulia li difende a spada tratta a Mattino 5 : "Io so la verità" - ma qual è? : Polemiche oggi a Mattino 5 sulla coppia formata da Fabrizio Corona e Silvia Provvedi ma a difenderli a spada tratta c'è ancora la gemella Giulia: lei conosce la verità ma qual è?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:19:00 GMT)