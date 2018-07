Il governo tutela orsi e lupi ma va a caccia di imprenditori

governo : Accademia Lincei - da Mattarella esemplare tutela Costituzione : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Il Consiglio di Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei esprime il proprio sentito apprezzamento al Presidente della Repubblica che per la Costituzione Repubblicana ‘rappresenta l’unità nazionale’ da Lui tutelata in modo esemplare esercitando con trasparenza e fermezza un ruolo di garanzia della nostra democrazia inserita quella della Unione Europea”. E’ quanto ...

governo : Accademia Lincei - da Mattarella esemplare tutela Costituzione : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Il Consiglio di Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei esprime il proprio sentito apprezzamento al Presidente della Repubblica che per la Costituzione Repubblicana ‘rappresenta l’unità nazionale’ da Lui tutelata in modo esemplare esercitando con trasparenza e fermezza un ruolo di garanzia della nostra democrazia inserita quella della Unione Europea”. E’ quanto ...

governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

governo : Conte rinuncia - Convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi" | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment - Berlusconi : M5s irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi ! Convocato Cottarelli | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi - offerto Giorgetti | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Elezioni: Prenderò iniziative nelle prossime ore"

Conte rinuncia - Mattarella : “Non ho ostacolato il governo. Devo tutelare i risparmi degli italiani” : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella: «Rinuncio, ma ho profuso il massimo sforzo in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato» annuncia dopo un’ora di colloquio con il presidente. Termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s: «Mattarella ha posto il v...

governo - Mattarella : «Non posso subire imposizioni - devo tutelare i risparmi degli italiani» : Ho accettato tutte le proposte tranne quella del ministro dell'Economia. Dai partiti ho registrato indisponibilità a ogni soluzione». Puntualizzando che il Quirinale non può sostenere la proposta di ...

governo - Conte incontra governatore Bankitalia Visco. E su Facebook : “Tutela risparmi nostra priorità” : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena entrato nella sede di via Nazionale della Banca d’Italia per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è arrivato in taxi seguito dalla scorta. Poco prima aveva scritto su Facebook per parlare dell’incontro avuto ieri sera con i risparmiatori: “Ieri sera, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche in parlamento, ho incontrato una ...

Il 'Programma di governo' M5S " LEGA e la tutela dei beni culturali : una partita persa ? : ... ma costituisce un chiaro segnale della continuità bi ma dopo il 4 marzo si dovrebbe dire multi partisan della politica dei governi Renzi e precedenti. Infatti, dopo le solite ovvie e generiche ...

Contratto di governo - a che serve parlare di Ambiente se non lo si tutela : Non voglio sparare sulla Croce Rossa ma francamente, in attesa del nuovo governo, mi sembra il momento giusto per chiedersi se realmente sia utile per gli interessi collettivi continuare a mantenere in vita un ministero dell’Ambiente quale l’attuale. Intendiamoci, non voglio offendere la suscettibilità di alcuno ma, con il massimo rispetto per tutti, mi sembra innegabile che, a partire dal “governo dei professori”, ormai ...