Il governo ora respinge anche le navi della Guardia costiera?

governo : Salvini - solidarietà a Caporale : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Poche sere fa a Palomonte, Salerno, ignoti hanno appiccato un incendio davanti alla casa dei genitori del giornalista del Fatto Quotidiano. Indagano i carabinieri. In attesa che i responsabili vengano individuati, rinnoviamo l’impegno per riportare legalità e rispetto in questo Paese. Ad Antonello un abbraccio che estendo alla sua famiglia”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo ...

Mario Draghi (Bce) sul governo Conte : “Per ora solo proclami - attendiamo i fatti” : Nel corso di un'audizione tenuta all'Europarlamento, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dedicato un passaggio al governo italiano: "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita. Prima di pronunciare un giudizio è necessario attendere. La prova del nove saranno i fatti. Per ora ci sono stati solo proclami, che tra l'altro sono cambiati. Prima di parlare dobbiamo ...

governo - Draghi : “Per ora ci sono parole - aspettiamo i fatti per dare un giudizio” : Mario Draghi sospende il giudizio sulle linee di politica di bilancio del nuovo Governo in Italia in attesa dei “fatti“. E sui “rischi al ribasso” delineati dallo scenario della Banca centrale europea sull’economia dell’Eurozona specifica: “sono connessi principalmente alla minaccia dell’accresciuto protezionismo“. Il presidente della Bce ha risposto così alle domande degli eurodeputati durante la ...

Gubitosi : "Alitalia è di nuovo in pista - ora le scelte del governo" : Ma per deciderne il futuro serve una scelta di politica economica '. Chiama in causa il Governo , il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi , che in un'intervista al Corriere della Sera ha tracciato ...

Pensioni - a chi conviene l?uscita con ?quota 100? : il piano del governo conviene a statali e lavoratori regolari : ROMA I correttivi alla riforma Fornero inseriti nel programma di governo hanno costi probabilmente non lontanissimi da quelli preventivati dallo stesso esecutivo (che si è imposto un tetto di...

Olimpiadi invernali 2026 - via libera del governo : 'Ora tocca al Coni' : 'Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni', fa sapere il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Concetto ...

Il governo tedesco trova l’accordo sui migranti. E ora cerca un’intesa con l’Italia : Dopo una settimana di tensioni con i suoi vicini europei, la Germania ha voluto oggi rassicurare l’Austria che non intende effettuare respingimenti alla sua frontiera meridionale. Ha però insistito per bocca del suo ministro degli Interni Horst Seehofer di voler negoziare un accordo bilaterale con il governo italiano in modo da riportare verso l’Italia i migranti che hanno attraversato illegalmente la frontiera. Intese simili sono state siglate ...

Il manifesto di Boeri non piace al governo. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

Giochi - Gambino - Scienza e vita - : incoraggiamo governo su stop pubblicità - : Lo sottolinea il giurista Alberto Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma e presidente di Scienza & vita. 'Chi ha figli adolescenti sa …

governo : Carfagna - dl dignità da migliorare? Lega sa che è dannoso : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – ‘Salvini parla oggi del cosiddetto decreto dignità come di un buon inizio da migliorare: usa un eufemismo nei confronti dei suoi compagni di Governo, perché è evidente anche agli amici della Lega che il decreto proposto da Di Maio è un testo da vecchia sinistra ideologica, dannoso per il lavoro e le imprese italiane, lontano dalla visione di crescita e sviluppo con cui il centrodestra ha raccolto la ...

Caporalato : Martina - giù mani da legge - da governo propaganda pericolosa : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Giù le mani dalla legge contro il Caporalato. Il governo ancora una volta alimenta propaganda pericolosa”. Lo scrive su Facebook il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.“Contano i fatti, le decine di indagini aperte e l’aumento dei controlli in agricoltura. è una norma di civiltà e giustizia, che tutela realmente i lavoratori agricoli. La dignità delle persone viene prima di ...

**governo : Di Maio - né di destra né di sinistra - data voce a chi ignorato** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il governo giallo verde è stato “prima accusato di essere di destra, poi di sinistra” ma “qui non si tratta di essere di sinistra o di destra, ma di dare voci alle persone ignorate finora, e noi continueremo a farlo sempre più uniti e compatti, come in questo primo mese”. Lo dice Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi, rivendicando come sia “cambiato ...