Il Giappone a Treviso

espresso.repubblica

: Giappone, l'incredibile intuito dei gatti: fuggono prima del terremoto - tribuna_treviso : Giappone, l'incredibile intuito dei gatti: fuggono prima del terremoto - ITnewsTV24 : La collezione Benetton porta il Giappone alle Gallerie delle Prigioni - Inside Art -

(Di martedì 10 luglio 2018) Le Gallerie delle Prigioni dipresenta, nell’ambito del progetto Imago Mundi della Fondazione Benetton la seconda mostra "I Say Yesterday, You Hear Tomorrow. Visions from Japan", a cura di Suzanna Petot. L’esposizione partirà dall’era atomica e dal passato, con testimonianze dalle collezioni Hiroshima/Nagasaki e Ainu, per sviluppare una riflessione sul futuro del. La vita frenetica nella megalopoli, il rapporto tra natura e tecnologia, tra tradizione e innovazione, la ritualità e i fermenti della cultura pop che divengono oggetto dell’indagine degli artisti sotto diverse forme. Installazioni, pittura, scultura, video e musica accompagnano lo spettatore in un viaggio alla scoperta delle radici della modernità. Fino al 4 novembre