Il futuro che manca Capitale abbandonata | ma la politica dov' è?

Ginnastica - Villa e Iorio : il futuro dell’Italia. Busato e Maggio - che ritorni. Mori guerriera - Ricciardi sorpresa - Meneghini in crisi. E per gli Europei… : Alla Play Hall di Riccione si sono disputati i Campionati Italiani 2018 di Ginnastica artistica. Non sono mancate le emozioni nella nota località balneare in provincia di Rimini con tante sorprese e rivelazioni, oltre a conferme e criticità. L’Italia chiude il weekend più importante entro i confini nazionali e si lancia verso gli Europei, in programma a inizio agosto a Glasgow. Di seguito gli spunti emersi nel fine settimana. GIOVANI, IL ...

Russia - Cherchesov riflette sul futuro : la Federazione vorrebbe la conferma - il tecnico è “dubbioso” : Stanislav Cherchesov ha dimostrato tutto il proprio valore ai Mondiali sulla panchina della Russia, un risultato senz’altro di spessore per la Nazionale padrona di casa Le autorità calcistiche del Paese vogliono che continui, ma il Ct della Russia Stanislav Cherchesov ha intenzione di prendersi un po’ di tempo per meditare dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa del Mondo. “Non posso ancora dire se rimango o ...

Formula 1 - GP Silverstone. Anche il Circus s'interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo : Andrà alla Juventus? Sono parecchi gli indizi che sembrano portare l'asso portoghese in bianconero, ma Anche il mondo della Formula 1 s'interroga sul suo futuro. "Zac Brown, amministratore delegato ...

Cristiano Ronaldo - il futuro è (anche) su Facebook : Cristiano Ronaldo su Facebook, star di un reality show. Variety, in grande esclusiva, ha rivelato che i piani del fenomeno non sarebbero solo calcistici. Stando al magazine, Cr7 starebbe negoziando con il comparto televisivo del social network per portare online una propria produzione. Un docu-reality in tredici episodi che, per impostazione narrativa, possa ricordare da vicino quello assegnato a Tom Brady. LEGGI ANCHECristiano Ronaldo e la ...

Charles Leclerc - GP Gran Bretagna 2018 : “futuro? Deciderò in base alle opportunità che avrò. Per ora sono concentrato sulla Sauber” : Charles Leclerc ha partecipato alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Gran Bretagna. Il pilota della Sauber si presenta a Silverstone con fiducia, visti i recenti risultati positivi. “La fiducia è alta, ma non così tanto perché di solito guardo più i lati negativi. Ho fatto errori in Francia e Austria, ma siamo arrivati a punti con costanza. Ho centrato il Q2 per sei volte di fila ed è pazzesco. Mi aspetto un weekend più difficile ...

Unite 2018 e lo splendido futuro che attende Unity - articolo : Durante la GDC 2018, alcuni di voi saranno rimasti impressionati dalla resa fotorealistica della nuova tech demo presentata dal team di Unity: Book of the Death (ora disponibile come progetto da poter scaricare e studiare in Unity). Di recente Unity è tornato sotto i riflettori nel corso dello Unite di Berlino: tre giorni di convention all'interno delle quali sono state presentate molteplici novità, più o meno interessanti. In questo articolo ...

Che orizzonti avrà il sesso del futuro? : Dalla realtà alla fiction e ritorno: che le applicazioni tecnologiche più avanzate abbiano cominciato a penetrare l’industria erotica, non è una novità, basti pensare alle sex doll sempre più verosimili e agli sviluppi della VR nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Mentre si è ormai conclusa la seconda stagione di Westworld, dove i robot sono alla mercé, anche sessuale, degli ospiti (disturbati e disturbanti) di un parco giochi ...

Il futuro delle banche? Ecco perché serve una strategia di respiro lungo : ... ancora una volta, "gli Stati Uniti possono trovare il loro percorso verso una società aperta e umana che sfrutti le ricchezze che la nuova economia produrrà" e questo grazie alla capacità di far ...

Zucchero si racconta : il concerto a Venezia - la fine della musica e il futuro della sua carriera - il prossimo album - che non ha voglia di ... : E in maniera schietta e senza filtri riflette sullo stato della musica, sulla sua carriera, sulla politica. Al suo fianco siede Luigi Brugnaro, il sindaco che ha riportato la musica nel "salotto di ...

Fintech : il futuro delle banche è nella capacità di sfruttare i dati : 3 Secondo l'Economist, i dati costituiscono il petrolio del nuovo millennio. A questo proposito, se si considera la crescita esponenziale della quantita' di informazioni prodotte dalla societa' contemporanea, si comprende come la capacita' di gestire questi input con algoritmi sempre più sofisticati e complessi giochi un ruolo fondamentale. Questo fenomeno assume poi particolare rilievo con riferimento all'industria dei servizi ...

Juventus - visite mediche per Caldara : è lui il futuro in difesa : L'ex Atalanta si è presentato al J Medical per dei test fisici. I bianconeri puntano forte su di lui: a Barzagli e Chiellini il compito di farlo crescere alle loro spalle

Benetti Se77antasette - il super yacht che naviga nel futuro [GALLERY] : Dotato di una cupola in vetro, aree flessibili e una spa completa di tutto, questo super yacht ci catapulta in un modo e straordinario modo di concepire le crociere di lusso Benetti, uno dei più antichi cantiere navali italiani specializzati nella realizzazione di yacht di lusso, si è affidato alla creatività dello studio di architettura di Fernando Romero, FR-EE, per realizzare il Se77antasette, futuristica ed opulenta imbarcazione ...

Rita Dalla Chiesa su Aida Nizar : "Non credo che possa avere un futuro in tv" : Rita Dalla Chiesa, veterana della tv italiana, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', ha sferrato, negli scorsi giorni, un duro attacco nei confronti di Aida Nizar del Grande Fratello che si è resa protagonista di un episodio assai bizarro con un bagno (non di folla) nella fontana di Trevi a Roma che le è costata una multa assai salata: Non mi sono scandalizzata perchè è entrata nella fontana, visto che l’hanno fatto tante altre persone, ...

MotoGp – Morbidelli - la frattura alla mano e il futuro in Yamaha : “posso solo dire che…” : Franco Morbidelli dichiarato unfit al Gp d’Olanda: le parole del giovane pilota italiano dopo la frattura alla mano ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...