Il dramma di Michael Bublè per la malattia del figlio | le ultime dichiarazioni | “Sono

(Di martedì 10 luglio 2018) Il racconto deldiarriva dopo le buone notizie ricevute a seguito delle cure prestate al piccolo Noah, affetto da un tumore al fegato diagnosticato nel 2016.L'artista e sua moglie, Luisana Lopilato, decisero di comune accordo di sospendere le loro carriere per stare vicini al piccolo che avrebbe dovuto sottoporsi alle cure e a un delicato intervento chirurgico per il trattamento del tumore che è ora in fase di regressione.è quindi tornato sul palco per riprendere in mano il suo lavoro. Queste le parole con le quali l'artista ha voluto spiegare i momenti difficili trascorsi dalla sua famiglia al momento della diagnosi per Noah. "Sono stato all'inferno. Non parlo di tutta la storia, nemmeno ai miei amici, perché fa troppo male, è il mio ragazzo, è un supereroe, non ha bisogno di riviverlo più e più volte, ma io sono stato all'inferno. Ho davvero ...