Il dl Dignità già arenato | manca la relazione che definisce le coperture

Oscar Giannino 'Il decreto Dignità è una fuga all'indietro verso il passato' - Milano Post : Restare sordi alle voci dell'intera economia nazionale non è prova di coerenza politica. Sottolinea solo la portata dell'errore.

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i voucher per l'agricoltura e studia modifiche sui contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

Salvini già pensa di cambiare Dignità : Il decreto Dignità "è un buon inizio, poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente e più produttivo". Così a margine dell'Assemblea Ania 2018, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Sicuramente arginare le delocalizzazioni, arginare il gioco d'azzardo e la ludopatia che sta rovinando migliaia di famiglie e tentare di mettere mano alla precarietà con modalità su cui poi ...

DECRETO Dignità - VIA LIBERA CDM/ Video - Di Maio contro Jobs Act : i dubbi di Fnsi e Confartigianato Veneto : Di Maio, DECRETO DIGNITÀ contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:36:00 GMT)

Di Maio "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche"/ Decreto Dignità - il ministro annuncia : "misure in CdM" : Di Maio "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche": il ministro del Lavoro ha anche parlato del Decreto dignità, "misure oggi in Consiglio dei ministri"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:22:00 GMT)

CGIA - con il Decreto Dignità risparmi per oltre un miliardo di euro : Teleborsa, - Prevista in settimana l'approvazione del primo provvedimento sul lavoro del nuovo governo. Il Decreto dignità , superato il vaglio delle Commissioni parlamentari, si appresta ora ad ...

La Cgia promuove il decreto Dignità : "Per le imprese oltre un miliardo di risparmi" : In vista dell'approvazione del 'decreto dignità' che, secondo indiscrezioni, dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana, l'Ufficio studi della Cgia ha stimato in poco più di 1 miliardo di...

Decreto Dignità - Salvini : “Di Maio vuol limitare precariato - ma non danneggiare le aziende costringendole al nero” : “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il precariato, ma faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero“. Così il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo al Festival del lavoro di Milano ha avvertito che alcune parti del Decreto dignità annunciato dal ministro del Lavoro, ancora in fase di limatura e ...

Decreto Dignità - su tavolo Cdm già oggi? : 8.43 Il Decreto dignità che dovrebbe aiutare i 5 mln di italiani in povertà assoluta, potrebbe arrivare già oggi sul tavolo del Cdm. Voluto e annunciato ieri sera a "Carta bianca", trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, conterrà tra l'altro una norma per cui se un'azienda delocalizza dovrà restituire gli aiuti statali con interessi ...

Nel decreto Dignità vincerà la tattica o la strategia? : Il "decreto dignità" sembra un provvedimento più dettato dalla tattica che dalla strategia, almeno stando a quanto appare dalle anticipazioni in merito fornite dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Da un lato, sembrerebbe infatti confermata una forte volontà di opposizione rispetto a quanto fatto dai precedenti governi; dall'altro, parrebbe emergere una volontà iconoclasta di interventi su temi ...

