Il declino non si addice a Renzi Ora tenta la carta della tv Parabola di chi non si

Marcello Veneziani su Silvio Berlusconi : 'Un declino inglorioso che non lascia eredi - quando avrebbe dovuto ritirarsi' : ' Silvio Berlusconi è stato l'ultimo Re d'Italia', esordisce Marcello Veneziani in un commento su Il Tempo . 'Da monarca si è sempre comportato, nel bene e nel male. E da re ha suscitato le passioni, ...

Istat : occupazione in ripresa ma non al sud. Non si arresta il declino demografico : Le regioni del sud continuano a soffrire per la mancanza di posti di lavoro, soprattutto tra i giovani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo. -