Il creatore di Anothe World spiega perché un sequel sarebbe interessante

(Di martedì 10 luglio 2018) Eric Chahi è ildie si è fatto conoscere nel medium videoludico per il numero di innovazioni che ha portato nei suoi titoli.Ebbene come possiamo apprendere da Gonintendo in occasione del lancio diper Nintendo Switch, ildella serie è stato intervistato e ha lasciato qualche dichiarazione in merito ad un possibiledel gioco.Riguardo tale possibilità, egli dice: "un'impresa complicatal'universo del gioco è molto aperto e questo è parte del suo DNA.può essere vissuto dai giocatori da prospettive molto diverse. In che mondo ci troviamo? Chi è il nostro amico alieno? Cosa è successo nella vita di Lester dopo i fatti raccontati?stimolante continuare, maè coerente così com'è e non voglio toccarlo. Mi riempie di gioia ascoltare le interpretazioni che gli vengono date."Read more…