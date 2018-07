Il cinema sui tetti del mondo - un ex clown e i suoi 'Rooftop Club' - Cinema - Spettacoli : New York - 'Questa è ancora l'epoca del Cinema'. La pensa così Gerry Cottle Jr. , l'inventore di Rooftop Cinema Club . Con oltre mille sale analogiche a rischio chiusura negli ultimi sei anni, solo in ...

Rooftop cinema Club - da 'Black Panther' a Guadagnino i film sui tetti di New York e Londra : L'ex giocoliere e pagliaccio Gerry Cottle Jr. ha creato una piccola catena di cineClub ad altezza grattacielo, Londra, New York e Brooklyn, Los Angeles, San Diego perché 'è ancora l'epoca del Cinema'. ...

Martedi 10 Luglio sui canali Sky cinema HD : Tiro libero Dario ha 25 anni, e' bello, ammirato da tutti e leader, pieno di fan, di una squadra di basket. E' un ragazzo arrogante e spocchioso che non avrebbe mai immaginato che tipo ti prova la vita gli chiedera' di superare. Durante una importante partita di campionato, improvvisamente cade a terra: gli viene diagnosticata la distrofia muscolare. In lui esplode un senso di sconforto misto a rancore non riuscendo ad accettare nemmeno l'aiuto ...

Lunedi 9 Luglio sui canali Sky cinema HD : Thor: Ragnarok Il ritorno di Thor ad Asgard si fa amaro quando scopre che Loki si e' sostituito al padre Odino sul trono, spedendo quest'ultimo in un ospizio terrestre. Ma il peggio deve ancora arrivare: Hela, sorella maggiore e dea della morte, sta per uscire dalla sua prigione e vuole vendicarsi su Asgard. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS/canale 304 ore 21.45) Gli sdraiati Giorgio Selva, celebre giornalista ...

Domenica 8 Luglio sui canali Sky cinema HD : Gli sdraiati Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, 'condivide' un figlio con la ex moglie, architetto che non lo perdona e non perdona gli skyline che rubano spazio al cielo. Tito, diciassettenne dinoccolato, ciondola tra casa e scuola dribblando l'azione incalzante del padre e avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e rilanciare a una banda ...

Sabato 7 Luglio sui canali Sky cinema HD : The War - Il pianeta delle scimmieWoody Harrelson nel terzo capitolo della saga fantascientifica. Una divisione di soldati, guidata dal Colonnello, vuole catturare Cesare, il geniale leader delle scimmie che hanno preso possesso del mondo. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) The Last Witness - L'ultimo testimoneAlex Pettyfer nel racconto del massacro di Katyn. Bristol, Dopoguerra: Indagando sul suicidio di un soldato...

Venerdi 6 Luglio sui canali Sky cinema HD : The Last Witness - L'ultimo Testimone Alex Pettyfer nel racconto del massacro di Katyn. Bristol, Dopoguerra: Indagando sul suicidio di un soldato polacco, un giornalista inglese scopre la verita' sulla celebre strage voluta da Stalin. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Lo Hobbit - Un viaggio inaspettatoSessant'anni prima che Frodo desse inizio al suo viaggio verso Gran Burrone e oltre, suo zio Bilbo Baggins si godeva la calma della ...

Giovedi 5 Luglio sui canali Sky cinema HD : Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato Sessant'anni prima che Frodo desse inizio al suo viaggio verso Gran Burrone e oltre, suo zio Bilbo Baggins si godeva la calma della Contea e l'assenza di avventure (fastidiose scomode cose che fanno far tardi a cena) fino al giorno in cui Gandalf il Grigio non si presento' alla sua porta e lascio' su di essa un segno. Poco dopo, uno dopo l'altro 12 nani e il loro capo Thorin Scudodiquercia, prendevano possesso ...

Mercoledi 4 Luglio sui canali Sky cinema HD : Cani sciolti Bobby Trench e Marcus Stigman fanno parte da un anno di una banda di narcotrafficanti con base in Messico. Bobby vi e' stato infiltrato dalla DEA (la Squadra antinarcotici) mentre Marcus fa parte dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti. Nessuno dei due sa pero' quale sia il vero ruolo dell'altro. Il tentativo, messo in atto in coppia, di svaligiare una banca che conserva un ingente capitale proveniente dal narcotraffico, ha ...

Martedi 3 Luglio sui canali Sky cinema HD : Gramigna Luigi ha pochi anni e un padre in galera da sempre. Da quando e' nato, da quando e' in grado di ricordarselo. Figlio di un boss della malavita campana condannato all'ergastolo, Luigi avrebbe voluto crescere al suo fianco e non portare il suo nome come una condanna. Perche' tutti a Napoli sanno chi e', di chi e' figlio. Allevato da una nonna e una madre amorevoli, che chiudono gli occhi sulle attivita' illecite della famiglia, il ragazzo ...

Lunedi 2 Luglio sui canali Sky cinema HD : The CircleMae Holland e' figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre e' affetto da sclerosi multipla e non puo' permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un call center ed e' rassegnata a un'odissea di precarieta' e invisibilita' sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l'azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume cento ...