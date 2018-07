' Il Biondino della Spider Rossa' | il libro sul caso di Milena Sutter

ITALIA NOIR/ "Il Biondino della spider rossa" - 4 verità per un perfetto colpevole : In "Il biondino della spider rossa" Laura Baccaro e Maurizio Conte ricompongono l'inchiesta infinita su Lorenzo Bozano e il rapimento Sutter come caso di giustizia mediatica. ANTONIO QUAGLIO(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Da Piccarda Donati a Manolin, quei "canti" di un'amicizia fedele, di L. CioniLETTURE/ Welfare, tecnica e narcisismo, il genio della donna e i suoi nemici, di A. Quaglio