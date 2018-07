Il ' 68 fu soltanto una finzione da bambini viziati | altro che rivolta

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) Per alcuni è un terrorista, per altri un filosofo e per altri ancora un impenitente rivoluzionario. Per tutti è "L'editore", dato che nel 1963 ha fondato le edizioni Ar che continuano ancora oggi le pubblicazioni. Franco (o Giorgio, com'è il suo primo nome)è uno dei personaggi più controversi e significativi nella storia italiana del terrorismo anni Settanta. Ideologo del cosiddetto "nazi-maoismo", è stato accusato della strage di Piazza Fontana a Milano essendo poi assolto per mancanza di prove. A suo carico alcuni attentati esplosivi sui treni nell'estate del 1969. Freda, duro e puro, nel 1990 ha fondato il Fronte Nazionale, sciolto dal Consiglio dei Ministri nel 2000, di cui era "reggente" e per il quale ha subito sei anni di carcere per istigazione all'odio razziale. Tra le sue ultime pubblicazioni Da inviato di guerra. Lo squadrismo rumeno, ovvero i reportage di Indro Montanelli ...