I roster dell' Overwatch World Cup sono stati scelti

eurogamer

: ALESSIO POLO NEL ROSTER DI OLIMPIA ROMA: Alessio Polo entra a far parte del roster della squadra di promozione dell… - OlimpiaRomaBk : ALESSIO POLO NEL ROSTER DI OLIMPIA ROMA: Alessio Polo entra a far parte del roster della squadra di promozione dell… - silviodifede : L'esclusione di Snell (per quanto momentanea) dai roster dell'All-Star Game dimostra solo una cosa: che non è per n… - AndreaGemignanj : @BritishFootball Paragonare il roster dell'Italia 2006 con quello delle attuali 4 semifinaliste è roba da manicomio… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Come potete indovinare dal titolo Blizzard ha annunciato, con un comunicato ufficiale, ilCup per i vari paesi.Nel corso'ultimo mese, 24 Comitati CompetitiviCup hanno lavorato duramente per selezionare i giocatori, desiderosi di guadagnarsi un posto nella squadra del proprio paese. Ora, ie possiamo trovarli a questo indirizzo.La fase a gruppi avrà luogo a Incheon, Los Angeles, Bangkok e Parigi da metà agosto fino alla fine di settembre. Ognuna di queste città ospiterà la squadra di casa e le cinque in trasferta per tre giorni di intensa competizione con girone all'italiana. Le due migliori squadre di ogni girone otterranno un posto nella Top 8Cup alla BlizzCon.Read more…