«I ragazzi stanno bene | i primi quattro con i genitori | gli altri li vedono attraverso un

Thailandia - il racconto del soccorritore : i ragazzi nella grotta “stanno facendo qualcosa mai fatto prima” : In Thailandia, i ragazzi che sono rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang “stanno facendo qualcosa che nessun bambino prima di loro aveva mai fatto. Non è assolutamente normale fare immersioni in grotta per bambini di 11 anni. Si stanno immergendo in un ambiente considerato estremamente pericoloso, in totale assenza di visibilità, l’unica luce è quella delle torce che indossano“: lo ha spiegato alla Bbc Ivan Karadzic, un ...

I ragazzi stanno giocando la partita della vita : vincere è l'unica cosa che conta : Purtroppo, c'è anche una notizia di cronaca nera. L'ex Seal thailandese Saman Kunan , impegnato nelle operazioni per il salvataggio dei ragazzi intrappolati nella grotta, è morto per asfissia. Il sub ...

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzi. «Stanno bene» | : Ogni giovane sarà scortato da una guida. L’allenatore sarà l’ultimo a lasciare il luogo in cui sono rimasti intrappolati. Rimane il timore per attacchi di panico

Thailandia - in corso il complicato recupero dei ragazzi : 6 già in salvo e altri 2 stanno per uscire dalla grotta - tutti gli aggiornamenti LIVE : 1/61 AFP/LaPresse ...

Così i soccorritori stanno salvando i ragazzi intrappolati nella grotta : I soccorritori stanno tirando fuori dalla grotta di Tham Luang in Thailandia baby calciatori rimasti intrappolati insieme al loro allenatore. Secondo quanto reso noto dal capo della polizia locale...

Thailandia : i primi due ragazzini sono usciti dalla grotta - “stanno bene” : I primi due ragazzini sono usciti dalle grotte di Tham Luang in Thailandia dove, con altre 11 persone, erano rimasti intrappolati a causa degli allagamenti dovuti alle forti piogge dal 23 giugno scorso: la notizia è stata confermata ufficialmente, riportano i media internazionali. Secondo le fonti di Khaosod English, i due sarebbero usciti camminando autonomamente per andare nell’ospedale da campo. Il primo ragazzino sarebbe uscito alle ...

Thailandia - i ragazzi della grotta stanno bene : i Navy Seals pubblicano un nuovo video : Nessuna notizia per nove giorni, successivamente il 'miracolo'. Tutto il mondo sta seguendo la vicenda dei dodici giovanissimi calciatori e del loro allenatore accaduta in Thailandia. Scomparsi il 23 giugno 2018, sono stati ritrovati ieri, 3 luglio, intrappolati nella grotta Tham Luang. Le loro condizioni ovviamente sono difficili, ma non ancora disperate ed a seguito del ritrovamento, si è riaccesa la speranza nel cuore dei loro cari. Per ...