laragnatelanews

: I nuovi furti d’auto ipertecnologici: Mouse Jacking o Jammer - MaurizioMurgia : I nuovi furti d’auto ipertecnologici: Mouse Jacking o Jammer - evyna : I nuovi furti d'auto ipertecnologici: Mouse Jacking o Jammer - - Primonumero : Nuovi furti ed atti vandalici, residenti sul “piede di guerra” -

(Di martedì 10 luglio 2018) Il furto d’auto, nel corso degli anni si è evoluto sensibilmente, passando dalla forzatura della serratura e i vari “ponti” con la cavetteria, a veri e propri “Pirati informatici” adattati al nuovo ruolo che sfrutta l’elettronica e il “” che di fatto clona le chiavi elettroniche. C’è stato un continuo progresso tecnologico nei tempi. Dal numero di serie della vettura reperibile – anche molto facilmente – si agisce in maniera differente. Ilè quasi sempre la stessa. C’è un sopralluogo nella zona da depredare alla ricerca del modello d’auto richiesto. Non si opera più con un “furto con scasso”, ma oggi si entra nelle auto con le chiavi originali, copie, cloni identiche a quelle di serie. Una volta che i ladri informatici sono in possesso della chiave “clone”, ...