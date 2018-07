I migranti della tendopoli   a Salvini | «Siamo sfruttati» | lui | «Prima gli italiani» video

I migranti della tendopoli a Salvini : «Sfruttati - ci pagano un euro a cassetta» Il video : Migrante al ministro dell’interno in visita alla tendopoli di San Ferdinando in Calabria: «Ci sono anche caporali neri»

migranti - il mondo ecclesiastico contro Salvini : 10 giorni di sciopero della fame per chiusura dei porti : Dopo l'iniziativa delle magliette rosse contro la chiusura dei porti, è il mondo ecclesiastico a voler lanciare un messaggio in favore dei Migranti con il 'Digiuno di giustizia': uno sciopero della fame a staffetta che durerà 10 giorni per esprimere la contrarietà rispetto alle politiche del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti.Continua a leggere

La nave della Guardia costiera con a bordo 66 migranti potrà attraccare in Italia : L'ha autorizzato il comando delle Capitanerie di porto, dopo ore di incertezza, nonostante l'opposizione di Matteo Salvini The post La nave della Guardia costiera con a bordo 66 migranti potrà attraccare in Italia appeared first on Il Post.

migranti - “La Guardia costiera è intervenuta perché l’equipaggio italiano della Vos Thalassa era a rischio” : I Migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa, al largo delle coste di Tripoli, sono stati trasferiti a bordo di una nave della Guardia costiera italiana, la Diciotti. È quanto si apprende da fonti del Viminale secondo cui la Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, è intervenuta ieri sera in acque libiche anti...

