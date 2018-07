I mercati non temono la crisi sulla Brexit ma la sterlina soffre

Tria : 'dimostreremo a mercati finanziari che governo non farà dietrofront su sua agenda' : E' quanto ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in una intervista rilasciata a Bloomberg.

Trade War e dollaro forte non fermano i mercati emergenti : Natasha Braginsky Mounier, Direttore investimenti azionari di Capital Group, spiega che la politica è sempre uno degli argomenti centrali quando si parla di mercati emergenti, e in questo periodo al centro dell'attenzione troviamo l'America Latina. La vittoria di Maduro in Venezuela non è ...

Trade War e dollaro forte non fermano i mercati emergenti : L'economia cinese si sta concentrando sullo sviluppo di qualità dopo anni di rapida crescita, focalizzandosi su riforme del lato offerta che porterebbero a miglioramenti di natura strutturale per ...

Alan Friedman : 'Il ministro Giovanni Tria cerca di rassicurare i mercati ma non dice dove trova i soldi' : Alan Friedman non perde occasione per massacrare il governo Lega-M5s . L'ultima critica del politologo è al ministro dell'Economia Giovanni Tria : 'Cammina sulle uova', scrive sul suo profilo Twitter , 'cerca di rassicurare i mercati sul debito di 2,3 mila miliardi dell'Italia, eppure non sembra capace di spiegare come ...

Dazi - Mattarella : “Improvvida stagione - speriamo non si sviluppi : le nostre aziende vincenti anche a mercati aperti” : “La speranza è che l’improvvida stagione di minaccia dei Dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Matterella parlando al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. Un ragionamento espresso alla vigilia dell’introduzione dei Dazi degli Stati Uniti ad acciaio ed alluminio. “Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la ...

Top 10 criptovalute : Bitcoin di nuovo sotto i 6 mila dollari - la crisi dei mercati non si arresta : Bitcoin sprofonda di nuovo sotto i 6 mila dollari, perdendo il 4 per cento nelle ultime 24 ore. La nuova valutazione della criptovaluta regina è di 5.885 dollari. La flessione del Bitcoin ha avuto ...

Confindustria : 'mercati giudicheranno governo'. Cottarelli : 'conti non tornano con contratto' M5S-Lega : ... "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" e "ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'...

Tria prova a rassicurare l’Europa e i mercati : “L’euro non è in discussione”. Borsa in rosso : «La linea del governo è che l’euro non è in discussione»: così il ministro dell’economia Giovanni Tria spiega la linea del governo sulla moneta unica nel tentativo di rassicurare l’Europa. E a chi gli chiede se alla sua prima uscita in Europa, sarà rassicurante con i suoi omologhi risponde: «Spero di non essere preoccupante e di essere il contrario...

Lo spread sale di nuovo - per i mercati è colpa di Bagnai e Borghi. Gli economisti della Lega : "Non sanno fare il loro lavoro" : Dietro la nuova impennata dello spread, di nuovo sopra i 230 punti a metà mattina, c'è la nomina dei leghisti ed euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alla presidenza delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. A sostenerlo sono diversi trader. "Se l'intervista di Tria ha rassicurato i mercati, è normale che adesso (queste nomine) creino preoccupazione", dice Alessandro Balsotti, portfolio manager di ...

6|5 - il primo romanzo sulla crisi dei mercati raccontata da chi l’ha inventata. Che non è un umano : La crisi dei mercati finanziari raccontata da chi l’ha inventata. Che non è un broker e non è nemmeno un capitalista senza scrupoli. Anzi non è nemmeno un uomo: è solo un algoritmo. È l’idea che ha avuto Alexandre Laumonier, esperto di high frequency trading e intelligenze artificiali. Il suo blog Sniper in Mahwah è tra i siti di riferimento negli studi sui flussi economici attuali. Sarà per questo motivo che Leumonier ha ...