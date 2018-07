I Lama di Fortnite compaiono nella realtà in alcune città europee

eurogamer

: I Lama di #Fortnite invadono la realtà: avvistamenti in alcune città europee. - Eurogamer_it : I Lama di #Fortnite invadono la realtà: avvistamenti in alcune città europee. - VG247it : Fortnite: i Lama invadono l'Europa, un indizio della Stagione 5? - - VictorPeiraomai : RT @Quarta_Parete: Il Marketing quello fatto bene #fortnite #FortniteSeason5 #epicgames #twitchstreamer #twitch -

(Di martedì 10 luglio 2018) La Stagione 5 diè alle porte ma i numerosi giocatori del celebre titolo di Epic si stanno ancora interrogando su quali contenuti saranno proposti questa volta. Ultimamente sono comparsi in rete vari indizi ma, fino ad ora, non sono emerse notizie ufficiali al riguardo.Andando con ordine, poco tempo fa i giocatori dihanno notato gli ormai famosi squarci nel cielo che avrebbero "risucchiato" alcuni oggetti della mappa, come la mascotte di Tomato Town, e ne avrebbero fatti comparire degli altri, un'ancora e una carrozza. Gli utenti hanno iniziato a domandarsi il significato della comparsa di tali oggetti e si è arrivati a una prima conclusione non ufficiale: la quinta stagione dovrebbe essere caratterizzata da un collegamento con un'epoca passata, forse il selvaggio west (come suggerito negli indizi trapelati dall'ultimo update di Salva il Mondo).Pensate sia finita qui? ...