I giardini del Gran Paradiso | attività e iniziative per grandi e piccoli per conoscere le

Rinvenuto cadavere in decomposizione nei giardini della Reiss Romoli : L'Aquila - E' stato Rinvenuto ieri mattina, all'interno dei giardini dell'ex scuola Reiss Romoli, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, che da una prima ricostruzione dovrebbe appartenere ad un uomo sui 40/50 anni. Il rinvenimento è stato fatto da un giardiniere che era intento a falciare l'erba del prato. Per gli inquirenti giunti sul posto, non si tratterebbe di un delitto, ma si attende il ...

giardini della Landriana : Sabato 7 luglio inedita apertura serale : Roma – inedita visita “serale” ai Giardini della Landriana (Tor San Lorenzo, Ardea – Roma) quella in calendario per Sabato 7 luglio quando il pubblico potrà straordinariamente effettuare una visita guidata alle ore 19.00. Sarà un’imperdibile occasione per vivere il giardino nelle magiche ore del tramonto, capaci di regalare luci, colori e profumi solitamente sconosciuti nelle tradizionali visite mattutine o pomeridiane. Accompagnati ...

Venezia : esercitazione interforze antiterrorismo ai giardini della Biennale : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - Stamattina nei Giardini della Biennale, la Questura ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia hanno dato luogo ad un’esercitazione congiunta con la simulazione di un’azione terroristica ad opera di soggetti armati di fucili automatici e pistole, impersonati

Venezia : esercitazione interforze antiterrorismo ai giardini della Biennale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nella simulazione d’intervento le prime pattuglie giunte sul posto hanno cinturato l’area, raccolto i primi riscontri sugli attentatori, anche attraverso le testimonianze fornite dai testimoni, nonché messo in sicurezza i presenti e fornito soccorso ai feriti. Subito dopo

Torino - in 700 mila all’assalto del villaggio Coldiretti tra piazza Castello e i giardini Reali : Oltre settecentomila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Coldiretti a Torino, che ha portato tra piazza Castello e i Giardini Reali Superiori aperti al pubblico per l’occasione, trentamila metri quadrati di mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menu ...

Una rivista indipendente come fuga nei "giardini del piacere" : ... dei giardini ideati appositamente come "isola" di relax e di piacere, progettati per offrire una fuga dal quotidiano, accogliere passeggiate nel verde, organizzare cerimonie, spettacoli teatrali e ...

giardini Naxos : I Carabinieri del Nucleo Subacquei di Messina riportano alla luce un ancora di epoca romana : Nella mattinata del 7 giugno 2018, personale del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, coadiuvato da personale della locale Stazione Carabinieri, su attivazione della Soprintendenza del Mare di Palermo, ha effettuato delle ricognizioni finalizzate all’individuazione di reperti di interesse archeologico nelle specchio di acque antistante il porticciolo turistico Saja di Giardini Naxos. E’ stato così che ad una profondità di 8 metri ed ad una ...

Aperti i lavori dell’ITT a giardini Naxos : Si sono Aperti oggi, a Giardini Naxos, i lavori della tre giorni di eventi dell’ITT (Institute of Travel and Tourism) –

Dalla piazza ai giardini del Quirinale : All'ora del tramonto, sul colle più suggestivo di Roma, arrivano i "barbari". giardini del Quirinale, ricevimento per la festa della Repubblica, da sempre, il set del potere vecchio e nuovo, che si contamina, in un rito uguale a se stesso. Matteo Salvini, con l'abito del giuramento, incrocia Lino Banfi, il nonno d'Italia che tanto piaceva alla signora Franca Ciampi, così nazionale e popolare: "Avete applicato la bizona e il modulo ...

Roma - parte il restyling delle panchine in parchi e giardini : Campidoglio, parte il restyling delle panchine in parchi e giardini. In arrivo più di 20mila pezzi di ricambio. Gli interventi di riqualificazione insieme ad associazioni e volontari. È arrivata una prima fornitura delle oltre 20mila stecche di legno di pino che serviranno al restyling di circa 3mila panchine in vari parchi e giardini della città. L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale che ha ...

Ferragosto floreale nelle Fiandre : dal tappeto di fiori di Bruxelles ai giardini botanici della regione : Dal 16 al 19 agosto la Grand Place di Bruxelles tornerà a riempirsi dei colori del tradizionaletappeto di fiori, realizzato con oltre 500.00 begonie dagli orticoltori della vicina Gent. Il tema scelto per questa edizione guarda per la prima volta all’America Latina ed in particolare alla regione di Guanajuato, in Messico. nelle stesse giornate, la mostra floreale open-air Monuments of Unesco in Flowers celebra il 20° anniversario ...

Ripatransone - il teatro degli Hors Lits nei giardini segreti del centro storico : Al termine degli spettacoli fatevi guidare dall'olfatto ed inseguite i profumi del cibo fino alle trattorie ripane. La prenotazione è necessaria. Indirizzo email: [email protected] Telefoni: 320 ...