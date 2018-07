I costumi per lui più originali dell’estate

Street Fighter V : in arrivo i costumi di Devil May Cry e un aggiornamento per la Survival Mode : Capcom ha annunciato altre chicche in arrivo nel prossimo futuro per Street Fighter V!Prima di tutto, come riporta Dualshockers, i costumi di Devil May Cry, che arriveranno per celebrare l'annuncio di Devil May Cry 5. Nello specifico si tratta del costume di Dante per Ken e del costume di Neo per Ed. I costumi in questione arriveranno come DLC il 25 giugno per $ 3,99 ciascuno. il costume di Gloria, invece, può essere ottenuto tramite la modalità ...