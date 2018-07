I 10 migliori giochi per gatti per Android e iOS

Le migliori console mini-retro per giochi del passato : La maggior parte di voi, nostri lettori e non, nati negli anni ’80 e ’90 sicuramente avranno avuto la possibilità di giocare con tutte o quasi le console che hanno segnato quell’epoca. Stiamo parlando del Commodore 64, della NES, della SNES e di tanti altri modelli che hanno fatto parte delle console a 8 e a 16 bit. In questo articolo abbiamo deciso di raggruppare le migliori console mini-retro per giochi del passato che ...

Google aiuta gli utenti a trovare le migliori app e giochi sul Play Store : Google aiuta i propri utenti a trovare le migliori applicazioni e i migliori giochi sul Play Store, grazie a un nuovo algoritmo che premia la qualità. L'articolo Google aiuta gli utenti a trovare le migliori app e giochi sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Game Critics Awards svela le nomination per i migliori giochi dell'E3 2018 : L'E3 2018 si è ormai concluso, l'importante evento di Los Angeles, anche quest'anno, è stato teatro di numerosi annunci e presentazioni di attesi giochi. Ora, Game Critics Awards, ha svelato le nomination per i migliori titoli presenti alla fiera. L'associazione, composta da 51 testate specializzate, ha pubblicato una lunga lista divisa per categorie dove compaiono i migliori giochi dell'E3 di quest'anno. In lizza per il premio più ambito, "Best ...

Da Tolkien a Tex - i migliori giochi da tavolo per iniziare a giocare : Non è facile entrare nel mondo dei giochi da tavolo e il problema non sono i giocatori ma i giochi stessi. Da qualche anno questo passatempo sta crescendo a ritmo costante e se prima le scelte erano quasi ovvie adesso con migliaia di titoli nuovi ogni anno si fa fatica a indirizzarsi. Basta pensare che solo allo Spiel, la fiera di settore più importante del mondo che si tiene a Essen (Germania) ogni ottobre, escono circa mille titoli a cui vanno ...

I migliori giochi da viaggio per ragazzi : Se avete la fortuna di fare un bel viaggio quest'estate, e magari anche un bel volo dall'altra parte dell'oceano, potreste avere un dubbio. Soprattutto se avete ...

Mondiali - la Croazia ha 6 big diffidati : potrebbero riposare contro l’Islanda - “l’Argentina vuole che giochiamo con i migliori ma dobbiamo pensare ai nostri interessi” : “Capisco pienamente le preoccupazioni dell’Argentina e il loro desiderio che la Croazia giochi con la formazione migliore la prossima partita (contro l’Islanda martedi’ 26, ndr) ma anche noi dobbiamo pensare ai nostri giocatori diffidati. Questa e’ anche la nostra preoccupazione che dobbiamo tenere a mente. La decisione finale verra’ presa dal nostro allenatore ma in ogni caso tutti i nostri giocatori sono ...

Da Obbligo o Verità a Chucky - i migliori film con giochi assassini : Uscito nelle sale giovedì 21 giugno, Obbligo o Verità ha riscosso alto gradimento da parte del pubblico, tanto che l’incasso di oltre 150.000 euro nella prima giornata di programmazione, ha fatto sì che l’ultimo prodotto di casa Blumhouse abbia raggiunto il primo posto al box office, spingendo al secondo Jurassic World – Il regno distrutto . Diretto dal regista Jeff Wadlow (Kick-Ass 2 ) con due giovani star delle serie tv, Lucy ...

Steam - saldi estivi iniziati/ Le migliori offerte per i videogiochi PC - sconti fino al 90% : Steam, saldi estivi iniziati: le migliori offerte per i videogiochi PC, sconti fino al 90%. Sarà possibile acquistare in forte sconto giochi vecchi ma anche pezzi più recenti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Realtà aumentata su iPhone : migliori app e giochi : Vi avevamo già mostrato i precedenza i migliori giochi ARKit per iPhone e iPad, ovvero dei giochi capaci di sfruttare il nuovissimo motore grafico di Realtà aumentata integrato negli ultimi dispositivi della mela morsicata – ARKit appunto – che sfruttano l’hardware e le speciali fotocamere per percepire la profondità (il mondo in 3D insomma) ed interagire con essa! La Realtà aumentata però, non è solo un mezzo per giocare e ...

Playstation Hits : I migliori giochi PS4 a prezzo vantaggioso : Sony annuncia ufficialmente la nuova raccolta Playstation Hits, la quale include i migliori giochi PS4 venduti ad un prezzo vantaggioso, scopriamo insieme quali sono i titoli proposti. Sony annuncia la raccolta Playstation Hits Come da foto, la raccolta include numerosi titoli venduti a 19,99€ ciascuno, acquistabili sia in formato digitale tramite il Playstation Store che fisico tramite i rivenditori selezionati. Di seguito ...

E3 2018 : un trailer mostra i giochi protagonisti della conferenza di Microsoft che godranno delle migliorie di Xbox One X : La conferenza E3 2018 di Microsoft è giunta al termine e, tra i vari importanti annunci, è spuntato un trailer che mostra tutti i nuovi giochi che si uniranno al programma "Xbox One X Enhanced". Come riporta Dualshockers, saranno ben 23 i giochi migliorati sulla piattaforma mid gen di Microsoft e, qui sotto, è possibile leggere la lista completa, mentre più in basso potete visionare il video.Questa è una lista completa con tutti i giochi, ...

I 10 migliori parchi giochi visti al cinema : Come tutti i luoghi fortemente connotati il parco divertimenti è uno dei posti in cui più volentieri vengono girate scene e più raramente ambientati i film. Perché non occorre spiegare molto, il parco giochi già è colorato, divertente, musicale in sé, il parco giochi esalta la felicità (se è quel che si vuole raccontare) e per contrasto appesantisce il dramma (se è quello che si vuole raccontare). È tutto estremo al parco giochi, è tutto carico ...

I 5 videogiochi migliori per innamorarsi dello spazio : Un enorme atlante spaziale interattivo dello spazio osservabile, basato sui dati del mondo reale e riempito proceduralmente per le zone inesplorate. Il progetto viene continuamente aggiornato dal ...

Giochi e sport mare. I migliori scelti da Huffpost : Maschera subacquea, canotto, fotocamera impermeabile: una selezione di 10 Giochi e accessori per chi vuole divertirsi al mare e in spiaggia,In solitaria oppure no. Il mare piace a tutti per le attività sportive o quelle di relax. Quest'estate poi non mancano le occasioni di divertimento grazie ad accessori studiati apposta per chi in vacanza si vuole divertire tutto il tempo. Così per chi non ha posto se non al mare per ...