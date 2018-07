Blastingnews

: Halloween di David Gordon Green al cinema il 25 ottobre 2018 - anto75_i : Halloween di David Gordon Green al cinema il 25 ottobre 2018 - PietroSantonas3 : RT @empire_italia: #Halloween – #MichaelMyers è tornato nel nuovo trailer del film di #DavidGordonGreen. #HalloweenMovie @UniversalPicsIt h… - FoschiniAlberto : RT @empire_italia: #Halloween – #MichaelMyers è tornato nel nuovo trailer del film di #DavidGordonGreen. #HalloweenMovie @UniversalPicsIt h… -

(Di martedì 10 luglio 2018)disegnera' il ritorno di uno dei killer più conosciuti di tutti i tempi, Michael Myers. Il film riporta il to di una delle serietografiche VIDEOpiù famose, ma a distanza di quarant'anni John Carpenter sembra non aver risentito del tempo trascorso, orchestrando nuovamente una delle sue opere più riuscite attraverso la produzione esecutiva e la consulenza creativa, collaborando con la redazione del copione e la creazione della colonna sonora. Il film ripropone personaggi del passato, ma non può essere definito esattamente né un reboot, né un vero e proprio sequel. Si tratta di una storia tutta nuova, che non tiene conto di ciò che è avvenuto dopo il secondo film della serie. Jamie Lee Curtis sara' nuovamente la protagonista indiscussa del film nei panni di Laurie Strode, e sara' affiancata nel cast da Andi Matichak, Judy Greer, Virginia ...