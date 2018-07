Hala Madrid! Cristiano Ronaldo saluta il Real | la commovente lettera di CR7 | “gli anni

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018)dice addio alMadrid, ladi ringraziamento a società e tifosi di CR7è ufficialmente un giocatore della Juventus. Sono bastati 105 milioni di euro ai bianconeri per strapparlo alMadrid e farlo approdare a Torino. Dopo 9ai Blancos, tante vittorie e tanti trofei, l’attaccante considerato uno dei più forti del pianeta, scrive unadi addio ai tifosi. Ecco le parole di CR7: QuestinelMadrid, e in questa città di Madrid, sono stati forse i più felici della mia vita. Ho solo sentimenti di enorme gratitudine per questo club, per questo hobby e per questa città. Posso solo ringraziare tutti loro per l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il trasferimento di ...