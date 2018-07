Guild Wars 2 | la sceneggiatrice licenziata accusa di non aver ricevuto alcun preavviso

Guild Wars 2 : due sviluppatori sono stati licenziati per una lite su Twitter : A causa di una lite piuttosto accesa che ha avuto luogo su Twitter e che ha coinvolto anche alcuni utenti, ArenaNet ha deciso di sollevare dal loro incarico due suoi sviluppatori implicati in tale lite sul celebre social network, riporta VG247.I due ormai ex sviluppatori dello studio si chiamano Jessica Price e Peter Fries e ricoprivano rispettivamente i ruoli di narrative writer e content creator del gioco. In seguito al diverbio su internet ...