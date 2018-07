' Guerra' M5s Assemini | Pm | 1 anno a Puddu

INCHIESTA SANITÀ BASILICATA - ARRESTATO PITTELLA/ Presidente sospeso - Guerra Pd-M5s : Gip - “garantiva favori” : Terremoto Pd in BASILICATA : ARRESTATO il Presidente della Regione Marcello PITTELLA , fratello di Gianni. Ultime notizie, INCHIESTA SANITÀ : Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:12:00 GMT)

SPY FINANZA/ Lega-M5s - la Guerra che fa gola alla speculazione (e all'Europa) : Tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essere in corso uno scontro il cui conto rischia di essere pagato da tutto il Paese nel corso di questa estate, spiega MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:01:00 GMT)SPY FINANZA / Usa, Cina e le guerre pronte a farci pagare il conto, di M. BottarelliRIPRESA E POLITICA/ I consigli ai 5 Stelle per non perdere voti e Pil, int. a M. Fortis

Ancora Guerra Pd-M5s sugli uffici del Senato. I Dem : il marchio Rousseau presente ovunque - associazione privata in istituzione pubblica : "In Senato sono appena finiti i lavori di ristrutturazione nelle stanze del gruppo M5S. Qual è il costo finale a carico dell'amministrazione di Palazzo Madama? E' legittimo che in una sede istituzionale siano evidenti ovunque i riferimenti ad una associazione privata come la Rousseau?". Se lo chiedono, in una nota, i senatori dem Stefano Collina, Eugenio Comincini, Davide Faraone, Simona Malpezzi e Dario Parrini, che interesseranno della ...