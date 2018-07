“Guardate la mia cicatrice” Sara Affi Fella confessa | la malattia segreta e la foto choc 

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018) Dopo aver visto naufragare la sua relazione con Luigi Mastroianni ancora prima che prendesse il largo, l’ex tronista di ”Uomini e Donne”è stata coperta di critiche dai fan della coppia, che hanno addossato in gran parte a lei la responsabilità della fine della storia con l’ex corteggiatore catanese. Dopo la storia d’amore con il calciatore Nicola Panico, con il quale aveva partecipato alla quarta edizione di Temptation Island,era stata chiamata dalla redazione di ”Uomini e Donne” per salire sull’ambito trono rosso. Dopo i mesi di corteggiamento, la modella di Isernia ha deciso di uscire insieme a Luigi Mastroianni, ma la loro storia è durata come un fuoco di paglia. I due si sono lasciati e tramite i giornali hanno iniziato un durissimo botta e risposta, fatto di accuse e critiche violentissime. ”Sulle ...