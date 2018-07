Gruppo Volkswagen - Nel 2020 la prima Seat per la Cina

Gruppo Volkswagen - Nel 2020 la prima elettrica Seat per la Cina : Il Gruppo Volkswagen, la Seat e il costruttore automobilistico cinese Jac hanno firmato un memorandum d'intesa che porterà alla creazione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato alla mobilità elettrica in Cina. L'accordo, stipulato alla presenza della Cancellier tedesca Angela Merkel e del Premier cinese Li Keqiang, segna un passo estremamente importante per il Gruppo tedesco che rafforzerà così la propria presenza in Cina introducendo ...

Il Gruppo Volkswagen si riorganizza : le Marche assumono responsabilità per area : WOLFSBURG - La rivoluzione organizzativa nell'ambito del Gruppo Volkswagen procede a velocità sostenuta, in coerenza con la rapidità senza precedenti dei cambiamenti epocali che...

Gruppo Volkswagen - Con QuantumScape per le batterie allo stato solido : Il Gruppo Volkswagen ha creato una nuova joint venture con la californiana QuantumScape, una startup della Stanford University specializzata nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Il colosso tedesco ha incrementato la propria partecipazione economica nell'azienda statunitense, diventandone il principale azionista automotive a seguito di un investimento di 100 milioni di dollari (85,8 milioni di euro).Su strada nel 2025. La ...

Auto : Gruppo Bonaldi entra nella galassia Volkswagen (2) : (AdnKronos) – “Siamo lieti di acquisire questa impresa ricca di tradizioni e di successi nel cuore economico dell’Italia che con le sue sedi ed i suoi 8 marchi del gruppo Volkswagen, gode di una performance di eccellenza sul mercato. Rimanendo nella tradizione della famiglia Bonaldi faremo di tutto per portare avanti questo successo”, spiega Johannes Sieberer, ad Automotive Retail Porsche Holding.Matthias Moser, ...

Il Gruppo Bonaldi passa a Volkswagen «Una scelta per garantire sviluppo» : Si è conclusa l'intesa, che sarà perfezionata a luglio 2018, tra il gruppo Bonaldi e Porsche Holding GMBH, emanazione diretta di Volkswagen AG, per l'acquisizione, attraverso la controllata Eurocar ...

Gruppo Volkswagen - Richiamo per Polo - Ibiza e Arona : La Volkswagen e la Seat hanno diramato una nota ufficiale nella quale comunicano di aver individuato un possibile difetto di fabbricazione che potrebbe portare all'involontaria apertura di uno dei tre fermi delle cinture di sicurezza posteriori. Il problema riguarderebbe unicamente le Volkswagen Polo model year 2018 e le Seat Ibiza (my 2017 e 2018) e Arona (my 2018). Curiosamente nella manovra di Richiamo non è invece coinvolta l'altra Suv ...