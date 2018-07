Gruppo Volkswagen - Nel 2020 la prima elettrica Seat per la Cina

Il Gruppo Volkswagen si riorganizza : le Marche assumono responsabilità per area : WOLFSBURG - La rivoluzione organizzativa nell'ambito del Gruppo Volkswagen procede a velocità sostenuta, in coerenza con la rapidità senza precedenti dei cambiamenti epocali che...

Il Gruppo Bonaldi passa a Volkswagen «Una scelta per garantire sviluppo» : Si è conclusa l'intesa, che sarà perfezionata a luglio 2018, tra il gruppo Bonaldi e Porsche Holding GMBH, emanazione diretta di Volkswagen AG, per l'acquisizione, attraverso la controllata Eurocar ...

Gruppo Volkswagen - Richiamo per Polo - Ibiza e Arona : La Volkswagen e la Seat hanno diramato una nota ufficiale nella quale comunicano di aver individuato un possibile difetto di fabbricazione che potrebbe portare all'involontaria apertura di uno dei tre fermi delle cinture di sicurezza posteriori. Il problema riguarderebbe unicamente le Volkswagen Polo model year 2018 e le Seat Ibiza (my 2017 e 2018) e Arona (my 2018). Curiosamente nella manovra di Richiamo non è invece coinvolta l'altra Suv ...

Gruppo Volkswagen - Si torna a parlare di spin-off della Ducati : Si torna a parlare di ipotesi di vendita per la Ducati. Nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti del Gruppo Volkswagen, infatti, il nuovo ceo Herbert Diess ha dichiarato che per la Casa di Borgo Panigale saranno valutate delle prospettive sostenibili per il futuro. Per il marchio motociclistico, insieme ad altre realtà del Gruppo come la Man Diesel & Turbo e l'azienda di trasmissioni Renk, saranno presto studiate delle ...