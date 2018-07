Gru della Manciuria | nato primo piccolo minacciato d' estinzione

Malpensa. una Gru da 120 tonnellate per il Jet Provost - l'aereo d'addestramento della Raf : Nuovo arrivo a Volandia, il parco e museo del volo di Somma Lombardo, a due passi dall'aeroporto di Malpensa: si tratta dell'Hunting Percival P.84 Jet Provost, in seguito BAC Jet Provost, un aereo da addestramento monomotore turbogetto britannico, originariamente prodotto dalla...

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : tutti i Gruppi della seconda fase in Europa : Sono terminati ieri tutti i raggruppamenti della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 nell’area europea. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i gruppi che vedremo nella seconda fase Ricordiamo che, nelle seconde sei partite, ci si portano dietro i punteggi conseguiti nella prima, e per tale ragione riporteremo qui anche le classifiche da cui, a settembre, si ripartirà. Qualificazioni EUROPEE AI Mondiali 2019 GRUPPO ...

Ultras Milan - dinamiche criminali e ‘ndrine dietro il “no” della curva Sud al Gruppo Black devil. La Digos in allerta : Nonostante il campionato sia in vacanza, sulle gradinate dello stadio Giuseppe Meazza tira aria di burrasca. E’, infatti, proprio in queste settimane che si decidono conferme e nuovi ingressi dei gruppi Ultras in curva Sud. Un risiko complicato da concordare, in parte, anche con la società Milan. Il settore storico è quello blu (primo e secondo anello). I guai in realtà arrivano dalla parte opposta dello stadio Milanese, ovvero il secondo anello ...

WhatsApp Beta inizia il roll out della funzione Invia Messaggi - destinata ai Gruppi : WhatsApp sta aggiungendo la funzione "Invia Messaggi" che consente l'invio dei Messaggi solo agli amministratori dei gruppi, disponibile su iOS, Android e Windows Phone. L'articolo WhatsApp Beta inizia il roll out della funzione Invia Messaggi, destinata ai gruppi proviene da TuttoAndroid.

Pagelle/ Inghilterra-Belgio (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - Gruppo G) : Pagelle Inghilterra Belgio (0-1): i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo G ai Mondiali 2018. Entrambe già qualificate, le due big cercavano il primo posto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:07:00 GMT)

Pagelle/ Panama Tunisia : i voti della partita (Mondiali 2018 - Gruppo G - primo tempo) : Pagelle Panama Tunisia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo G ai Mondiali 2018. Due nazionali già eliminate a caccia della prima vittoria nel torneo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:58:00 GMT)

PAGELLE / Senegal Colombia (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - Gruppo H) : PAGELLE Senegal Colombia (0-1): i voti della partita giocata per la terza giornata del gruppo H ai Mondiali 2018. Yerry Mina qualifica i Cafeteros, africani eliminati per i cartellini gialli(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Pagelle/ Senegal Colombia : i voti della partita (Mondiali 2018 - Gruppo H - primo tempo) : Pagelle Senegal Colombia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo H ai Mondiali 2018. Una sorta di scontro diretto per la qualificazione agli ottavi(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Intercettati prima della 'stesa' : arrestati altri due del Gruppo : Sono stati arrestati altri due componenti del commando di quattro uomini armati che, lunedì mattina, era stato intercettato da una pattuglia della Polizia di Stato in via Montale, a Ponticelli, nei ...

Video/ Nigeria Argentina - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 Gruppo D - : Video Nigeria Argentina , risultato finale 1-2, : gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince all'ultimo e è agli ottavi.

Video/ Nigeria Argentina (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 Gruppo D) : Video Nigeria Argentina (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince a tre minuti dal 90' e si qualifica agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Danimarca Francia (0-0) : highlights della partita (Mondiali 2018 Gruppo C) : Video Danimarca Francia (risultato live 0-0): gli highlights della partita dei Mondiali 2018 che ha chiuso il gruppo C. E' il primo pareggio a reti bianche in tutto il torneo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Video/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - Gruppo D) : Video Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:01:00 GMT)