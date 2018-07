GROTTA THAILANDIA | 8 RAGAZZI SALVATI Ultime notizie soccorsi | iniziate operazioni per

Thailandia - riprese operazioni recupero da GROTTA : saranno tutti fuori entro oggi : Thailandia, riprese operazioni recupero da grotta: saranno tutti fuori entro oggi Thailandia, riprese operazioni recupero da grotta: saranno tutti fuori entro oggi Continua a leggere L'articolo Thailandia, riprese operazioni recupero da grotta: saranno tutti fuori entro oggi proviene da NewsGo.

Thailandia - ancora in 5 nella GROTTA. I soccorritori : «Tutti fuori entro oggi» : I soccorritori hanno portato in salvo 8 ragazzini. Oggi sarà la volta degli ultimi quattro e dell'allenatore. Una volta fuori I ragazzi vengono ricoverati in ospedale

Thailandia - riprendono le operazioni di salvataggio : oggi verranno tirati fuori dalla GROTTA gli ultimi 4 ragazzi : Nella giornata di oggi verranno completate le operazioni di salvataggio degli ultimi 4 ragazzi e dell'allenatore della squadra di calcio intrappolata nella grotta In Thailandia sono riprese le operazioni per il salvataggio degli ultimi ragazzi ancora nella grotta con il loro allenatore, dopo il recupero dei primi quattro domenica e di altri quatto ieri. Secondo quanto ha reso noto un esponente del governo thailandese alla CNN

Thailandia - piove forte su GROTTA : attesa ripresa soccorsi : Una pioggia battente cade questa mattina sulla grotta Tham Luang, al cui interno rimangono ancora quattro ragazzi e l'allenatore della loro squadra di calcio, dopo il salvataggio di otto ragazzi tra

Thailandia - i ragazzi salvati sono in 'buone condizioni'. Via all estrazione dell ultimo gruppo dalla GROTTA : C'è una pioggia insistente sulla montagna che conserva imprigionato l'ultimo gruppo della squadra di calcio per la quale tutto il mondo sta vivendo con il fiato sospeso. Le pompe continuano a drenare

Thailandia - lo psicanalista sui ragazzini intrappolati nella GROTTA : «Sono stati più bravi di tanti adulti» : L'impatto con il mondo di fuori, con il circo mediatico ad esempio, come sarà? «Da un lato scopriranno che l'opinione pubblica, in tutto il mondo, li ha seguiti e li ha sostenuti, e questo li

