Grotta Thailandia | 8 ragazzi salvati Ultime notizie soccorsi | Governatore

Thailandia - ancora in 5 nella Grotta. La speranza : oggi salvi tutti : I soccorritori hanno portato in salvo 8 ragazzini. oggi sarà la volta degli ultimi quattro e dell’allenatore. Una volta fuori I ragazzi vengono ricoverati in ospedale

Thailandia : finora liberati otto ragazzi dalla Grotta : ...

Thailandia, media: primo ragazzo oggi fuori dalla grotta entro 15:30

Grotta Thailandia, uscito il primo ragazzo del secondo gruppo

Otto ragazzi estratti dalla Grotta in Thailandia : Anche oggi le operazioni sono andate bene, e altri quattro ragazzi sono stati portati fuori: si riprenderà domani, con gli ultimi quattro e l'allenatore The post Otto ragazzi estratti dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - prosegue il recupero dei ragazzi nella Grotta : parla la zia dell’allenatore : Seconda giornata di recupero in Thailandia, dove si sta procedendo a salvare i 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang insieme al loro allenatore. Quest’ultimo pare essere molto provato, sentendo su di sé la responsabilità dell’accaduto e della salute dei piccoli calciatori. A descrivere la situazione, la zia dello stesso Ek, il coach 25enne. “Una persona buona, educata, che adora i suoi ragazzi e di cui le mamme si ...

Thailandia - «fuori dalla Grotta altri 4 ragazzi - domani il recupero degli altri» | : Il maltempo ha fatto riprendere le operazioni di salvataggio verso le 6 di questa mattina, in ritardo di tre ore rispetto al programma

I ragazzi estratti dalla Grotta in Thailandia sono 8 in tutto : Quattro durante le operazioni di oggi, e quattro ieri: altri quattro più l'allenatore sono ancora intrappolati, e forse saranno portati fuori domani The post I ragazzi estratti dalla grotta in Thailandia sono 8 in tutto appeared first on Il Post.

Thailandia - recupero dei ragazzi bloccati nella Grotta : psichiatra - importante la terapia psicologica subito : In riferimento alla vicenda dei ragazzi rimasti intrappolati nella grotta in Thailandia, Claudio Mencacci, past president della Società italiana di psichiatria, ha spiegato che è “importante attivare il prima possibile le terapie psicologiche focalizzate sul trauma, e non costringere i ragazzi a dormire. Indurre il sonno infatti può fissare di piùnella memoria il trauma, mentre farli parlare può aiutare a ridurre la ...

Thailandia : “Usciti dalla Grotta altri 4 ragazzi”. Le operazioni di salvataggio riprendono domani : Le operazioni per salvare gli ultimi quattro ragazzi e l’allenatore imprigionati nella grotta di Tham Luang Nang, in Thailandia, sono state sospese e riprenderanno domani. In mattinata quattro ragazzi del secondo gruppo sono stati portati fuori, dopo il primo salvataggio - ieri - di altri quattro baby calciatori dei «Wild Boar» («Cinghiali» o «Cing...