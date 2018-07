Greenpeace | le più grandi compagnie di pesca al krill si impegnano a tutelare l’Oceano

Roma - al Pantheon due balene ricoperte di plastica : l’azione di Greenpeace. “E’ rifiuto più presente sulle spiagge italiane” : balene che nuotano in un oceano di plastica e rifiuti: Roma si sveglia ecologista con la nuova campagna di Greenpeace contro la plastica nei mari, di fronte al Pantheon l’associazione ha posto la ricostruzione di due balene composte da plastica a grandezza naturale avvolte in un oceano di rifiuti. Assieme ai cetacei il messaggio “Il mare non è usa e getta”. Greenpeace porta così una dimostrazione concreta ed ...

Greenpeace - Milano è la città con la mobilità più sostenibile : Greenpeace, Milano è la città con la mobilità più sostenibile Un rapporto realizzato dal Wuppertal Institute per l’associazione ambientalista ha preso in esame Torino, Roma, Palermo e il capoluogo lombardo. Quest’ultimo, stando ai cinque parametri presi in esame, è risultato essere nettamente il ...