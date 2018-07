Grande attesa per la 14edizione della Festa della pannocchia

27 Luglio 2018 - Grande attesa per l’Eclissi della “Luna di Sangue” : ecco tutto quello che c’è da sapere : Luglio 2018, astronomicamente parlando, è un mese ricco di eventi: primo tra tutti l’eclissi totale di Luna, la più lunga del secolo, che si verificherà giorno 27, e sarà osservabile anche dall’Italia (meteo permettendo). Il nostro satellite si colorerà di rosso, mentre il “Pianeta Rosso” verrà a trovarsi in condizioni di visibilità ottime, più luminoso che mai e anche vicino alla Luna. Il 27 Luglio il cielo notturno sarà ...

"La Giornata degli angeli" Grande attesa alla festa Eagles : La festa degli Eagles Cantù prosegue oggi e domani al Bersagliere e il programma è ricchissimo. Ogni Giornata è a tema e oggi sarà la musica a dominare la scena. Dalle 15 è infatti in programma fino a ...

Enna Grande attesa per il Musical di Marco Gervasi il 3 luglio 'Around the World' : ... diverse volte campioni italiani di Danze Standard, con partecipazioni ai Campionati del Mondo sempre della stessa specialità e organizzatori di stage in numerosi paesi europei. per partecipare a ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Video : Grande attesa sul web - Filippo Bisciglia ricorda l'appuntamento : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi prima di iniziare? L'avvistamento e il dettaglio nella foto di presentazione(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:30:00 GMT)

MotoGp - Pedrosa non si sbilancia sul proprio futuro : “so che c’è Grande attesa - ma le cose procedono lentamente” : Il pilota della Honda ha parlato del suo futuro, senza però sbilanciarsi su quale sarà la sua prossima scuderia Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi avversari proveranno ad interrompere questa striscia positiva, ...

Cesare Cremonini - concerto Roma/ Stadio Olimpico - scaletta : fan in Grande attesa! (23 giugno) : Cesare Cremonini, concerto Roma: il tour del cantautore bolognese approda allo Stadio Olimpico: orari, biglietti, probabile scaletta e informazioni viabilità.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Taormina - Grande attesa per “Geografie sentimentali” : la mostra delle mappe storiche della Sicilia e del Mediterraneo : Secolari mappe e vetusti atlanti della Trinacria: sono autentici capolavori da esposizione le incisioni custodite nella Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina. Merito di cartografi raffinati, chiamati a tradurre in segni codificati le rotte di terre e di mare che hanno segnato l’umana avventura mediterranea. E “Geografie sentimentali” è il titolo della grande mostra allestita da domenica 24 giugno a domenica 8 luglio a ...

IL SUPPLENTE - RAI 2 : ENRICO MENTANA E J-AX/ Anticipazioni 20 giugno : Grande attesa per i nuovi protagonisti : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono ENRICO MENTANA e J-AX che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Grande attesa per Gianni Morandi e il suo tour estivo "d'amore d'autore" : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Serie A - tutte le date della prossima stagione : è già Grande attesa : Prenderà il via il prossimo 19 agosto il campionato di Serie A 2018/2019. Sono 3 i turni infrasettimanali introdotti nel calendario: il 26 settembre, il 26 dicembre e il 3 aprile. E’ quanto ha ufficializzato oggi la Lega di Serie A. Sei le soste previste: il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo per gli impegni della nazionale, oltre ad altre 2 soste il 6 e il 13 gennaio. L’ultima giornata di campionato è prevista ...

GIANNI MORANDI/ Grande attesa per il ritorno della sua fiction "Isola di Pietro 2" (Radio Italia Live) : GIANNI MORANDI, dopo aver preso parte come ospite a Radio Italia Live, si appresta a ricominciare con la fiction che sta segnando per lui una seconda giovinezza.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Grande attesa per mosse Fed e Bce - ma Draghi potrebbe rinviare a luglio decisione su fine QE - analisti - : Fed , 12-13 giugno, e Bce , 14 giugno, detteranno il ritmo ai mercati questa settimana. La Federal Reserve dovrebbe apportare un nuovo rialzo dei tassi di interesse, mentre dalla Bce è attesa qualche ...

AMICI 2018 SERALE/ Finale ed.17 - diretta e ospiti : Grande attesa per l'esibizione cantata di Lauren : AMICI 2018 SERALE, ecco le anticipazioni della puntata Finale in onda stasera: chi sarà il vincitore tra Irama, Carmen, Einar e Lauren? Tutti gli ospiti ed i duetti della gara.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:32:00 GMT)

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : ultima tappa Moûtiers Saint-Gervais Mont Blanc. Sei uomini all'attacco - Grande attesa per i big : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della settima ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. I corridori ...