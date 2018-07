Governo | Visco | prudenza in politica economica | rischio crisi

Visco - monito al Governo : "Attenzione ai conti pubblici nel definire le misure" : Le 'politiche di sostegno alla domanda vanno dosate con cura, ponendo attenzione all' equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto fra debito e ...

L'alert di Visco al Governo gialloverde : "Prudenza - siamo più vulnerabili di dieci anni fa" : La stella polare che deve guidare chi ha in mano l'agenda economica del Paese si chiama equilibrio. Niente azzardi. Servono, al contrario, prudenza e lungimiranza. Dal palco dell'assemblea annuale dell'Abi, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lancia un chiaro alert al governo gialloverde: occorre porre "attenzione all'equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto tra ...

Mercati nel caos in attesa del Governo Cottarelli. Visco : “Non ci sono giustificazioni se non emotive” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ovviamente, gongolano. Mentre lo spread supera quota 300 il commento dei due è unanime: “Chiedete a Mattarella, evidentemente il problema non eravamo noi”. Sugli influssi che l'incertezza politica esercita sui Mercati si sono scritti pagine e pagine della storia recen

Governo - Visco (Bankitalia) : “Caduta dei mercati non ha giustificazioni - è emotiva. Rispettiamo vincoli costituzionali” : Nel giorno in cui lo spread vola oltre quota 300, il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nell’intervento all’Assemblea annuale, dà rassicurazioni agli investitori e agli italiani. “Ciò che stiamo osservando sui mercati non ha giustificazioni, se non emotive” ha dichiarato. “Le norme entro cui operiamo vanno migliorate, ma non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali, la tutela del risparmio, ...

Governo - Visco : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa. Nessuna scorciatoia per ridurre il debito pubblico” : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa“, il cui sviluppo “determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende”. Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo intervento all’Assemblea annuale, sottolineando che “è importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione europea” e ricordando che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di ...

Governo - Conte incontra Visco - poi vedrà Salvini e Di Maio. DIRETTA | : Il premier incaricato dovrebbe presentare domani la lista a Mattarella. Polemiche su Savona possibile ministro dell'Economia

Governo - Conte incontra governatore Bankitalia Visco. E su Facebook : “Tutela risparmi nostra priorità” : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena entrato nella sede di via Nazionale della Banca d’Italia per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è arrivato in taxi seguito dalla scorta. Poco prima aveva scritto su Facebook per parlare dell’incontro avuto ieri sera con i risparmiatori: “Ieri sera, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche in parlamento, ho incontrato una ...

Governo - si tratta sulla lista dei ministri. Conte vede Governatore Visco - lo spread torna a salire : "Vigileremo con attenzione rispetto alle misure di un contratto davanti al quale abbiamo molte perplessità sia sulla sostenibilità delle misure rispetto alla economia reale del Paese sia sulla una ...