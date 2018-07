Governo | Savona oggi da Draghi | Bce abbia pieni poteri su cambi

Governo - Savona : mantenere promesse ma calibrare tempi e modi : Roma, 10 lug., askanews, - E' 'indispensabile' che il Governo mantenga le promesse fatte all'elettorato e contenute nel contratto di Governo. 'Il problema non è se attuarle o meno' ha detto il ...

Governo : Savona - mercati preoccupati - se ne tenga conto : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “L’Italia non intende uscire dall’euro e intende rispettare gli impegni fiscali” sono affermazioni che “hanno rassicurato i mercati, ma lo spread resta elevato per via del nostro debito pubblico, ma anche per come il Governo intende realizzare il programma, soprattutto flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero”. Lo ha detto il ministro Paolo Savona in audizione in ...

Governo : Salvini al top della classifica fiducia - Di Maio al quinto posto con Savona : ...3, seguito da Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con 45,8, e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8. Al quinto e sesto posto, quasi pari merito,...

Governo - brusio in Senato mentre parla Savona. Il ministro perde la pazienza e si rivolge a Taverna : “Li richiami” : Durante il suo intervento al Senato, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, spazientito dal brusio ha chiesto alla vicepresidente dell’aula Paola Taverna di richiamare i parlamentari L'articolo Governo, brusio in Senato mentre parla Savona. Il ministro perde la pazienza e si rivolge a Taverna: “Li richiami” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - il ministro Savona dimentica di comunicare il parere sulle risoluzioni delle opposizioni. E Rampelli lo riprende : “parere favorevole alla risoluzione di maggioranza”. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenuto alla Camera dopo l’informativa di Conte, per conto dell’esecutivo. Si è però in un primo tempo dimenticato di comunicare il parere sulle altre risoluzioni: “Contrario a tutte le altre, assicuro che ogni singolo punto sollevato nelle altre risoluzioni sarà oggetto di considerazione a livello dei ...

Paolo Savona - scacco matto nel Governo : al ministro non resta più niente : La bandiera del prof. Paolo Savona si sta lentamente ammainando sotto i colpi del suo stesso governo. Partito come il nome esplosivo per il ministero dell'Economia, è passato per le forche caudine ...

[Il punto] Il Governo getta la spugna sui vincoli di bilancio europei. Ma arriva il monito del partito di Savona : Il ritorno delle partite di giro sul fronte fiscale Spirito battagliero che però il governo ha messo da parte in particolare dopo l'intervista del ministro dell'Economia Tria. Dell'idea di finanziare ...

Savona : 'Euro indispensabile'. La clausola Quitaly che ha fatto fare dietrofront al Governo : 14 giugno 2018 - Tanto rumore per nulla: dopo i giorni caotici del 'No' di Sergio Mattarella a Paolo Savona al ministero dell'Economia, nè il professore interessato nè tanto meno il nuovo ministro del tesoro Giovanni Tria hanno più parlato di piani B o di uscita dalla moneta unica, gettando anzi acqua sul fuoco in ogni ...

Governo - Savona : "Nessun piano B all'euro" : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri del Governo Conte, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa nel corso della presentazione della sua autobiografia “Come un incubo e come un sogno”. L’economista è stato al centro di un “bailamme” che sostanzialmente ha fatto fallire l’affidamento del primo incarico a Giuseppe Conte. Scelto come ministro dell’Economia da Matteo Salvini, Savona è riuscito a rientrare nel Governo “dalla ...

Governo - Savona parla per la prima volta : "Non sono un appestato. Euro? Indispensabile. Non esiste piano B" : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, ha parlato per la prima volta dal caso che bloccò la partenza del Governo M5s-Lega ai giornalisti della stampa estera. "L'euro non solo ha aspetti ...

Governo Conte - il “debutto” internazionale di Savona : “Indispensabile rafforzare il mercato comune dell’Ue e l’euro” : Il rafforzamento del mercato comune europeo e dell’euro. E’ il punto di partenza di Paolo Savona, ministro per gli Affari europei del Governo Conte e epicentro dello scontro istituzionale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i due partiti di maggioranza per la sua iniziale indicazione come ministro per l’Economia in una prima versione della squadra dell’esecutivo. “Due pilastri su cui si fonda ...

Governo - Savona ignora i giornalisti e Mentana si arrabbia : “Quando dovrà parlare lui - useremo il silenzio” : Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, esce da Palazzo Madama. Il giornalista di La7, Paolo Celata, insieme ad altri colleghi, tenta di fargli qualche domanda, ma l’economista si allontana con un laconico “sapete che non parlo”. A quel punto, Enrico Mentana, che stava conducendo il suo speciale sul voto di fiducia, si arrabbia: “Speriamo che quando dovrà fare comunicazioni sul suo Ministero non invii i portavoce. ...