Governo | Cofferati | è Lega che detta linea

sportfair

: RT @SI_sinistra: #Governo, video @Cofferati: 'Lega padrona, M5S si trascina senza proposte...' - liberi_uguali : RT @SI_sinistra: #Governo, video @Cofferati: 'Lega padrona, M5S si trascina senza proposte...' - SI_sinistra : #Governo, video @Cofferati: 'Lega padrona, M5S si trascina senza proposte...' - giovann_one : @Robinso68687825 @dogotea @CausiLuigi Perchè, tu hai idea cosa vuole la gente come Speranza o Bersani o Damiano o C… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Come si vede anche in questi giorni nelè lachela, sceglie gli orientamenti, mentre invece il M5S fa la parte di chi è trascinato senza avere una sua proposta”. Lo afferma l’europarlamentare di Liberi e Uguali, Sergio.“Ed è anche per questo che a sinistra – prosegue l’esponente di Leu – io penso ci sia uno spazio oggettivo, a sinistra del Pd, che deve essere però riempito. L’importante è provarci, quello che conta è avere un’idea precisa, con una priorità sulle politiche economiche, a cominciare da quella per il lavoro”.“Serve una politica espansiva capace di creare occupazione, dunque via il Fiscal Compact, cancellare il pareggio di bilancio dalla Costituzione, ed investimenti pubblici in grado di stimolare anche gli investimenti privati. E poi ...