Governo - Abi : più impegno in Ue - no a nazionalismo mediterraneo : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani"."In questa primavera - ha sottolineato Patuelli all'assemblea annuale ...

Germania - Csu : “La stabilità del Governo non è in discussione” : Germania, Csu: “La stabilità del governo non è in discussione” Germania, Csu: “La stabilità del governo non è in discussione” Continua a leggere L'articolo Germania, Csu: “La stabilità del governo non è in discussione” proviene da NewsGo.

Germania - ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano : “Stabilità Governo non in questione” : Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Continua a leggere L'articolo Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in ...

Isole minori - rinnovabili ancora al palo : il Governo sblocchi il decreto : ... per una foto collettiva con lo striscione "Isole 100% rinnovabili" , "a voler significare l'importanza per una vita e un'economia sostenibile nelle Isole minori", spiega una nota dell'associazione. "...

La Santa Sede attacca il Governo. Monsignor Becciu : 'Inaccettabile fare politica sulla pelle dei migranti' : Il sostituto della Segreteria di stato vaticana all'Ansa: 'Ingiusto utilizzare le navi cariche di esseri umani per far avanzare posizioni politiche'

La Santa Sede attacca il Governo. Monsignor Becciu : "Inaccettabile fare politica sulla pelle dei migranti" : "Una chiarezza sull'argomento era necessaria, che siano solo i Paesi fisicamente più esposti come l'Italia o la Grecia ad assumersi il peso dell'accoglienza e non tutta l'Unione europea non è giusto ma che si utilizzino le navi cariche di esseri umani per far avanzare posizioni politiche è inaccettabile". Lo dice all'ANSA il sostituto della Segreteria di stato vaticana, Monsignor Angelo Becciu, cardinale nel concistoro di ...

Arabia Saudita - concedere la patente alle donne è una mossa d’immagine del Governo : Da questa settimana le donne in Arabia Saudita potranno finalmente guidare. Il divieto di guida, diventato simbolo della discriminazione di genere, ha caratterizzato molte delle notizie apparse sui nostri giornali e ha visto in prima linea attiviste saudite rivendicare la possibilità di mettersi al volante. L’abolizione del divieto era stata già annunciata a settembre 2017 e rientra in una piattaforma, “Vision 2030”, che prevede ...

Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che il Governo proibisca la vendita di “cannabis light” : In un parere chiesto a febbraio dal ministero della Salute, Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che venga proibita la vendita di “cannabis light”, una marijuana con pochissimo principio attivo, che non provoca sostanziali effetti psicotropi ed è legale dallo scorso The post Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che il governo proibisca la vendita di “cannabis light” appeared first on Il Post.

Migranti - fonti Governo : inaccettabile se vertice Ue predefinito : Roma, 20 giu. , askanews, Sarebbe 'inaccettabile' per l'Italia se al pre-vertice europeo di domenica prossima fosse tutto già deciso in partenza e in particolare se fosse messa in carico al Paese la ...

Caso Cucchi - carabiniere testimone : 'Minacciato - Governo mi ascolti' - : Il militare, che ha deposto nel processo contro cinque colleghi per la morte del geometra romano, dice su Facebook di esser stato anche demansionato e trasferito. Ilaria Cucchi: "Era necessario?"

Caso Cucchi - carabiniere testimone : "Minacciato - Governo mi ascolti" : Caso Cucchi, carabiniere testimone: "Minacciato, governo mi ascolti" Il militare, che ha deposto nel processo contro cinque colleghi per la morte del geometra romano, dice su Facebook di esser stato anche demansionato e trasferito. Ilaria Cucchi: "Era necessario?" Parole chiave: ...

Cucchi - il carabiniere Riccardo Casamassima : "Io minacciato - il Governo faccia qualcosa" : Appello a Salvini, Di Maio e Conte dell'appuntato che ha fatto riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. "Ho fatto il mio dovere e sarò allontanato e demansionato"

Cucchi : carabiniere testimone - 'Io minacciato - il Governo mi ascolti' : "Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di ...

Cucchi - il carabiniere testimone : "Minacciato - il Governo mi ascolti". L'appello su Facebook a Salvini - Di Maio e Conte : "Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di ...