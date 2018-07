Google rischia una nuova multa salata dall’UE per le app preinstallate sugli smartphone

GDPR : Google e Facebook rischiano già le prime sanzioni? : Da pochi giorni, esattamente il 25 maggio, è entrato in vigore il nuovo regolamento conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo al trattamento dei dati personali e della privacy dei cittadini dell’Unione Europea non solo all’interno dei paesi che fanno parte dell’UE, ma anche al di fuori dei confini europei. E’ per questo che negli ultimi giorni tutti gli utenti vengono tempestati da continue ...