Gol | vittorie | auto e figli | tutti i numeri di Cristiano Ronaldo

Sui caroselli in strada per le vittorie della Svizzera le reGole sono appunto svizzere : Se qualche tifoso svizzero dopo il mirabolante pareggio col Brasile ha osato sporgersi dal finestrino sventolando la bandiera rossocrociata, ora rischia grosso. Nel vademecum su come esultare diffuso ai media in occasione dei Mondiali dalla Polizia del Canton Ticino c'è scritto che "durante i caroselli non saranno tollerate situazioni con persone che si sporgeranno oltremisura dal veicolo". La premessa non è ...