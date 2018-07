Gli horror | il sesso e altri strani modi per bruciare calorie

Tafanos - su Sky Cinema un divertente horror - tributo ai b-movie italiani deGli anni ‘70 : Un gruppo di amici e un weekend da trascorrere in un’isolata casa tra le montagne, lontano dallo stress e – loro malgrado – anche dai cellulari, per un problema alla rete telefonica. A rovinare la quiete la notizia dell’evasione di un serial killer da un carcere vicino e, soprattutto, uno sciame di feroci tafani carnivori. Prende il via da qui Tafanos, il divertente horror diretto da Riccardo Paoletti ...

Devotion è il nuovo ispirato horror in prima persona deGli sviluppatori di Detention : Lo studio dietro l'ottimo e inquietante Detention è tornato con il suo nuovo gioco intitolato Devotion. Come riportato da Videogamer, Red Candle GamesE ha pubblicato un primo teaser trailer per presentare il progetto.Devotion è un gioco horror in prima persona ambientato a Taiwan nel 1980 all'interno di una casa che un tempo era tranquilla e piacevole, ma ora è diventata un incubo infernale, stando allo sviluppatore Red Candle Games.Il gioco ...

La prima notte del giudizio - quarto episodio della saga horror arriva in sala il 5 luGlio : Ancora una notte per sfogare gli istinti omicidi dell’intera America. La prima notte del giudizio esce nelle sale italiane il 5 luglio 2018. quarto episodio della saga horror ideata e prodotta nel 2013 dalla Blumhouse di Jason Blum, il film diretto da Gerard McMurray è il prequel dei tre titoli precedenti: Dopo La notte del giudizio (2013), Anarchia – La notte del giudizio (2014), La notte del giudizio – Election year (2016). Al centro del ...

Jurassic World domina ancora il box office ma incalzano Gli horror dell'estate : Incassi in picchiata e horror superstar. E' l'estate del cinema e, mentre le sale si svuotano progressivamente o addirittura chiudono, il box office è ancora dominato da 'Jurassic World - il Regno ...

Ritrovamento choc : in una casa 11 cadaveri della stessa famiGlia. Peggio di un film horror : “Una cosa mai vista” : Altro che film dell’orrore: la realtà sta mettendo a dura prova anche la più fantasiosa immaginazione di chi elabora le storie dell’horror. Qui siamo di fronte a un vero e proprio spettacolo choc. Una drammatica strage si è consumata in India nella census town (città di fatto) di Burari, nel distretto di Delhi Nord, dove, riferisce il sito di ‘India Today’, i membri di una famiglia sono stati trovati impiccati di ...

“Oddio - dove sono finita?”. Si addormenta sul lettino gonfiabile - poi il risveGlio horror : Un rito estivo al quale non si può davvero mai dire di no, con il dondolio delle onde a cullarci e rilassarci, l’acqua a bagnare i piedi e rendere meno insopportabile il sole afoso. Tantissimi di ogni, con l’aumentare delle temperature, si lanciano puntualmente in mare armati di un bel materassino gonfiabile, lasciando che siano il vento e le spinte del mare a farci ondeggiare un po’. Attenzione, però, a non imitare ...

American Horror Story 9 lancerà il crossover tra Murder House e Coven? Ryan Murphy rivela nuovi dettaGli : Ormai da settimane si parla del crossover tra Murder House e Coven e lo stesso Ryan Murphy lo ha annunciato già nei mesi scorsi, che sia American Horror Story 9 la "location" giusta per questo incontro? Sicuramente Murder House e Coven sono le due stagioni più amate della serie antonologica FX e vederle incontrarsi in un folle crossover è il sogno di gran parte del pubblico ma l'ottava stagione non sarà teatro di tutto questo. Ryan Murphy ...

Muore la madre di 80 anni - i fiGli pubblicano il necrologio-horror : 'Non ci mancherai. Adesso il mondo...' : Non mancherà a Gina e Jay che si rendono conto che il mondo sarà un posto migliore senza di lei'. Una madre molto poco amata, insomma.

Il survival horror Agony si aggiorna con la seconda patch : apportate miGliorie all'illuminazione e rimossi alcuni enigmi : Madmind ha rilasciato la seconda grande patch per il suo discusso gioco survival horror in prima persona, Agony. Secondo le note di questa patch, l'aggiornamento risolve numerosi problemi di collisione, migliora l'illuminazione, rimuove alcuni enigmi per rendere la progressione più fluida e risolve alcuni problemi di animazione di sfondo.Inoltre, come riporta DSOGaming (dove potete leggere il changelog),l'update riduce il numero di nemici in ...

Le 10 miGliori serie tv horror del 2018 : ... Il terrore corre tra i ghiacci: la serie, prodotta da Ridley Scott , mette in luce tutto ciò che può andare storto a un gruppo di uomini congelati, isolati e relegati ai confini del mondo che ...

Prof mostra film horror aGli studenti in classe : licenziato : Un tribunale ha stabilito che il licenziamento è stato immotivato ed esagerato ed ha deciso che la scuola deve risarcire il Prof con oltre 600mila sterline.Continua a leggere

“Amore - sento qualcosa che mi cammina nel cervello” : va a dormire col marito ma si sveGlia infastidita nel cuore della notte. Sintomi strani - sensazioni spiacevolissime. Una volta dal medico - la scoperta horror (davvero disgustosa). Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere : Se siete tra quelli che si reputano particolarmente sfortunati e rimangono puntualmente vittime di disgustosi quanto imbarazzanti infortuni, sappiate che forse la protagonista di questa vicenda supererà di slancio i vostri record personali. Lei, la donna al centro della bizzarra storia raccontata dal Daily Star, era infatti sdraiata sotto le coperte, abbracciata al marito, come ogni sera. All’improvviso però Katie Holley, originaria ...

“Ho ucciso mia moGlie - venite a festeggiare”. L’sms horror inviato dal marito fuori di testa aGli amici. Prima - l’orribile aggressione in casa alla moGlie. Poi - quel party grottesco nella stessa abitazione. Un racconto da far raggelare il sangue : Sembrava una storia d’amore destinata a durare in eterno, la loro. Iniziata proprio come in un favola con un incontro tra quelli che all’epoca erano soltanto due ragazzini e che poi, col passare degli anni, hanno saputo resistere a ogni sfida e tentazione, arrivando fino all’altare. Purtroppo, però, negli ultimi tempi tra i due, nel frattempo diventati anche genitori di due bambini, le cose avevano iniziato ad andare ...