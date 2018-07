Giuliano Legotta & Xiao Yue Zheng in radio con in singolo Ok play

allmusicnews

(Di martedì 10 luglio 2018)Yueincon inOk(leader fondatore della pop-rock band Charly Moon con quattro dischi pubblicati)Yue(bravissima pianista laureata in maestro sostituto al conservatorio Santa Cecilia a Roma, anche lei nei Charly Moon come tastierista) presentano il nuovo“OK”. La canzone fa riferimento alla vita, prendersi cura di noi stessi è la cosa principale il resto poi diventa tutto più facile, avere pensieri positivi farà in modo che l’Universo conserverà un posto per te in questa ruota della vita che gira molto veloce ed allora potrai avere quell’energia che ti porterà una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto volte sopra le stelle a cantare con gli angeli.