Giulia Grillo | aggressione sventata all' Ospedale del Mare Ultime notizie | ministra

Giulia Grillo È INCINTA/ Il Ministro della salute spiega l’importanza del vaccino : risposta secca al Times : GIULIA GRILLO , il Ministro della salute , annuncia di essere INCINTA in conferenza stampa e spiega perchè farà vaccinare suo figlio lanciando un messaggio a tutte le famiglie.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:55:00 GMT)

'Obbligatorietà flessibile sui vaccini' - la ministra Giulia Grillo - : Roma, 5 lug., askanews, - Con la nuova legge allo studio 'non manterremo l'Obbligatorietà dei vaccini come previsto oggi, altrimenti non cambieremmo la legge'. Lo ha annunciato la ministra della ...